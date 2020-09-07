بالأسماء .. إصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب سيارة على زراعي بني سويف

أصيب 6 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ملاكى على الطريق الزراعى بنى سويف اهناسيا وتم نقل المصابين إلى مستشفى بنى سويف التخصصى.
ونقلت ثلاث سيارات إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف كلا من محمد عبد النبي صادق 28 سنة مصاب جروح وكدمات متفرقة و يوسف عصام عبد الله 22 سنة مصاب جروح وكدمات متفرقة وعمرو جمال عبد السلام 22 سنة مصاب اشتباه كسر بالفقرات العنقية و أحمد جمال عبد السلام 21 سنة مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج و محمود عبد الله بكري 21 سنة مصاب باشتباه خلع بالكتف اليمنى و أحمد عبد البصير علي 21 سنة مصاب جروح وكدمات متفرقه وجميعهم مقيمون مدينة إهناسيا إلى مستشفى بنى سويف التخصصى لتلقى العلاج اللازم.