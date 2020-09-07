AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

بالأسماء .. إصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب سيارة على زراعي بني سويف

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 10:38 م
نقل مصابين
نقل مصابين
Advertisements
محمد عبدالحليم
أصيب 6 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ملاكى على الطريق الزراعى بنى سويف اهناسيا وتم نقل المصابين إلى مستشفى بنى سويف التخصصى. 

ونقلت ثلاث سيارات إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف كلا من  محمد عبد النبي صادق 28 سنة  مصاب  جروح وكدمات متفرقة  و يوسف عصام عبد الله 22 سنة  مصاب  جروح وكدمات متفرقة  وعمرو جمال عبد السلام 22 سنة مصاب  اشتباه كسر بالفقرات العنقية و أحمد جمال عبد السلام 21 سنة مصاب  باشتباه ما بعد الارتجاج  و محمود عبد الله بكري 21 سنة مصاب  باشتباه خلع بالكتف اليمنى و  أحمد عبد البصير علي 21 سنة مصاب   جروح وكدمات متفرقه وجميعهم مقيمون مدينة إهناسيا إلى مستشفى بنى سويف التخصصى لتلقى العلاج اللازم.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ببني سويف

إصابة 8 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ببني سويف

11 شخصا من أسرتين.. أسماء مصابي انقلاب ميكروباص طريق الإسماعيلية الصحراوي

ترشيحاتنا

الأهلي طايح في الكل.. يكسب الحرس بثنائية في مباراة لاستعراض القوة بالدوري

شاهد أسطول سيارات محمد رمضان.. بعد تصدره تريند مصر والعالم بأغنية حبيبي

ببدلة حمراء.. هند صبرى تخطف الأنظار بأنوثتها

انتخابات نوفمبر باطلة.. اللجنة الأولمبية تصدم اتحاد الكرة

الصمت ورقم 1.. رمضان صبحي يكشف حقيقة استفزازه جماهير الأهلي بصورة جلسة تقديمه مع بيراميدز

إعلان حرب.. تركيا تهدد بإسقاط طائرات يونانية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بورش كايمان GT4 تحصل على تحديثات موديل 2021 .. صور

بملابس كلاسيك .. شقيقة هنا الزاهد تخطف الأنظار بإطلالة رقيقة .. شاهد

أنهي أحلى.. نسمة محجوب تشارك جمهورها بـ طلتين