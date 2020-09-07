مصدر داخل الفريق.. رحيل المدير الفني لـ بيراميدز





وأكد المصدر ، فى تصريحات خاصة لــ "صدى البلد"، ان المدرب الكرواتي تشاتشيتش لن يكن متواجد مع الفريق في الموسم المقبل بعد تعزيز صفوف الفريق ببعض الصفقات المهمة للفريق ، مشيرا إلى أن هناك 3 صفقات جديدة تقترب بعد انضمام رمضان صبحي .





ولم يعلن المصدر عن المدرب الذي سيتولي مهمة الفريق في بداية الموسم المقبل سواء مصري أو أجنبي .





وأعلن نادي بيراميدز تعاقده رسميا مع رمضان صبحي قائد المنتخب المصري الأولمبي قادما من صفوف نادي هدرسفيلد الإنجليزي.

ويعتبر رمضان صبحي هو ثاني صفقات نادي بيراميدز استعدادا للموسم الجديد بعد إعلانه التعاقد مؤخرا مع أحمد فتحي.



كشف مصدر داخل نادي بيراميدز مصير المدرب الكرواتي أنتى تشاتشيتش مع الفريق في الموسم الجديد.