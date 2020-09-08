13 سبتمبر.. نظر دعوى بطلان مادتين فى قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي

تنظر هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار الدكتور عماد طارق البشرى ببطلان المادتين 14 / أ و 40 / أ من القانون رقن 88 لسنة 2003 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد بجلسة 13 سبتمبر الجاري.





وأكد باسم بن عدنان مقيم الدعوى التى حملت رقم 76 لسنة 41 دستورية ان المواد خالفت أحكام المواد 2 و 4 و 7 و 23 و 32 و 40 و 64 و 68 و 86 و 187 و 119 من دستور 1971 قبل تعليقه .



