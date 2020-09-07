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أوقاف المنيا: لا صحة لما تروجه حشرات الإخوان الإلكترونية بشأن مسجد الفتح

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 11:04 م
أوقاف المنيا
أوقاف المنيا
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حمزة شعيب
قال الشيخ سلامة عبد الرازق، وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا، إن تم إثارته عبر القنوات المعادية، وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية بشأن هدم مسجد "الفتح"، بالمحافظة لا أساس له من الصحة على الإطلاق.

 وتابع وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا قائلا: "ما أثير على ألسنة الأفاقين والجماعة الإرهابية  والكذابين المغرضين بشأن مسجد الفتح كذب". 

وأضاف " عبد الرازق"خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن عناصر الجماعة الإرهابية هم مجموعة من الحشرات الإلكترونية تروج الأكاذيب من أجل إحداث بلبلة، ولكن لن يتم لهم ذلك.

وأردف: "يحاولون النيل من أمن واستقرار الشعب المصرى ويلعبون على مشاعر المصريين الدينية، بأكاذيب لا أساس لها من الصحة ..والله لن تنالوا من مصر أى غرض ..لو عملوا استفتاء على أنفسهم فى بيوتهم لن يكون لهم إجماع".

وألقى وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا، قصيدة شعرية فى حب مصر، على الهواء، تضمنت ابيات فضحت مخططات الإخوان بسبب وعى المصريين وانتمائهم لوطنهم والحفاظ على ترابه.

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