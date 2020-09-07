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لن ينال الإخوان منا.. الأوقاف تنفي إزالة مسجد بالمنيا.. وتؤكد: مستمرون في الإعمار

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 11:02 م
الاوقاف
الاوقاف
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هاني حسين
نفى  سلامة  عبدالرازق  وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا،  ازالة مسجد الفتح الاسلامي بسمالوط.

وقال سلامة عبد الرازق في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"، ان  جماعة الاخوان الإرهابية تعتمد على نشر الأكاذيب والترويج للشائعات ويلعبون على وتر المساجد ".

 واضاف سلامة  عبد الرزاق:" المسجد قائم ولم يصدر قرار إزالة له على الإطلاق والمصلين يؤدون الصلاة فيه وتقام الشعائر بانتظام به ".

 وتابع سلامة عبد الرازق:"  الجماعة الإرهابية اعتمدت على الكذب والافتراء للنيل من مقدرات الشعب وإحداث البلبلة بين أبناء الشعب ".

واكمل سلامة عبد الرازق:"  المساجد في عهد الرئيس السيسي  تشهد تطورا كبيرا حيث يتم إنفاق مبالغ كثيرة لإعمار وإحلال وتجديد المساجد "، ووجه رسالة للاخوان قائلا:"  لن تنالوا من مصر ".
 
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