لن ينال الإخوان منا.. الأوقاف تنفي إزالة مسجد بالمنيا.. وتؤكد: مستمرون في الإعمار

نفى سلامة عبدالرازق وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا، ازالة مسجد الفتح الاسلامي بسمالوط.





وقال سلامة عبد الرازق في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"، ان جماعة الاخوان الإرهابية تعتمد على نشر الأكاذيب والترويج للشائعات ويلعبون على وتر المساجد ".





واضاف سلامة عبد الرزاق:" المسجد قائم ولم يصدر قرار إزالة له على الإطلاق والمصلين يؤدون الصلاة فيه وتقام الشعائر بانتظام به ".





وتابع سلامة عبد الرازق:" الجماعة الإرهابية اعتمدت على الكذب والافتراء للنيل من مقدرات الشعب وإحداث البلبلة بين أبناء الشعب ".



