وزير الأوقاف: قانون التصالح لم يتضمن المساجد .. جماعة الشيطان تروج الأكاذيب والشائعات .. التستر على تكفيري أو ارهابي خيانة للدين .. وتوزيع 16 طن لحوم غدا

وزير الأوقاف:

- قانون التصالح لم يتضمن المساجد نهائيا وكتائب الإخوان تروج الأكاذيب

- التستر على اي عنصر إرهابي أو تكفيري جريمة في حق الدين

- توزيع 16 طن لحوم أضاحي في 4 محافظات غدا





قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف إن جماعة الشيطان وكتائبها الإلكترونية دأبت على الكذب والتلفيق واختلاق الأكاذيب ونسبتها إلى بعض المسئولين كذبا وافتراء بلا دين ولا ضمير ولا قيم ولا أخلاق.





وأضاف جمعة في بيان له قائلا: العجب العجاب أن يدعي هؤلاء الأفاكون المجرمون أنهم حماة الدين والفضيلة . ومن ذلك إفكهم وبهتانهم بتسويق أكاذيب يفترونها حول قانون التصالح مقحمين المساجد فيه ، وهو ما لم يقل به أحد على الإطلاق ، و لا يتضمن قانون التصالح أمر المساجد من قريب أو بعيد ، ولكن جماعة الشيطان المفسدة المسماة بالإخوان سابقا ومن يدور في فلكها و مصالحها من الخونة والعملاء والمأجورين لا يستحون من الله ولا من الناس ولا من أنفسهم في ترويج الأكاذيب وبث الشائعات ، مع سرقتهم لشعارات مواقع وصحف محترمة ، والافتراء عليها إثما وبهتانا ، وتقويلها ما لم تقله ولَم تنشره دون حياء أو خجل .





وأوضح جمعة: من ثمة فإنني أؤكد وباطمئنان شديد أن التستر على أي من عناصر هذه الجماعة المجرمة أو أي جماعة إرهابية جريمة في حق الدين والوطن والإنسانية ، ويجب على المجتمع بأسره بصفة عامة والإعلام الوطني الشريف بصفة خاصة تكثيف جهوده في كشف حقيقة تلك الجماعات العميلة المأجورة وتعريتها وكشف عمالتها وخيانتها وبيان مدى خطورتها على الدين والدولة والمجتمع.





كما أكد وزير الأوقاف أن التناغم بين عدد كبير من مؤسسات الدولة قد أسهم في تعظيم قيمة مشروع صكوك الأضاحي ، حيث لا يوجد أي فاقد على الإطلاق ، فكل جزء من الأضحية يتم الانتفاع به وتحويله إلى قيمة مضافة وتحويل هذه القيمة إلى لحوم لصالح الأسر الأولى بالرعاية .





جاء ذلك خلال تفقده لعملية التشفية والتعبئة والتبريد والتجميد والنقل للحوم الأضاحي بمجازر الشركة القابضة للصناعات الغذائية اليوم الاثنين .





كما أعرب وزير الأوقاف عن شكره لجميع الشركاء في مشروع صكوك الأضاحي والمشرفين والقائمين عليه من وزارة الأوقاف ، وكل من أسهم في الوصول به إلى هذا المستوى الوطني الاحترافي المتميز ، وخص بالشكر العاملين بمجازر الشركة القابضة للصناعات الغدائية التابعة لوزارة التموين لجهودهم المتميزة في العمل بالمشروع وحرصهم على تقديم أفضل ما في وسعهم لخروجه على هذا المستوى شديد التميز .





وفي نهاية الجولة وجه الوزير الشكر لجميع العاملين بالشركة القابضة للصناعات الغذائية على جودة لحوم الأضاحي واحترافية العمل وتعظيم النفع بالمشروع .





أعلنت وزارة الأوقاف أنها تعتزم غدا توزيع (16) طنا من لحوم الأضاحي على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية بمحافظات: (سوهاج – أسوان – قنا - أسيوط) ، بواقع (4) طن لكل محافظة ، وذلك للأسبوع الخامس على التوالي.









وأضافت الوزارة في بيان رسمي لها أن إجمالي ما تم توزيعه من لحوم الأضاحي حتى تاريخه يصل الى 518 ألف كيلو من اللحوم بمحافظات (القاهرة – الإسكندرية – الجيزة – الفيوم – بني سويف– الغربية –القليوبية – المنيا – أسيوط – سوهاج– الدقهلية – كفر الشيخ -الإسماعيلية – الوادي الجديد – بورسعيد – الشرقية – المنوفية – جنوب سيناء – شمال سيناء – قنا – البحر الأحمر – مطروح – دمياط – أسوان – السويس – الأقصر-البحيرة).









وتؤكد غرفة العمليات بالوزارة على عدة أمور، أهمها: التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم، وأننا جميعًا في خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه، بل الفضل كله لله في أن اختصنا بخدمتهم.



