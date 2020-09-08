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محمود عزت أم محمد بديع ..من المرشد الحقيقي لجماعة الإخوان الإرهابية؟.. مختار نوح يجيب

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 07:03 ص
محمود عزت
محمود عزت
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محمد حليم قنديل
قال مختار نوح الكاتب والمفكر الإسلامي، إن محمود عزت هو المرشد لجماعة الاخوان المسلمين وليس محمد بديع.

وأضاف مختار نوح خلال تصريحات تليفزيونية علي قناة "إم بي سي مصر" الفضائية، قائلا "أن المرشد كان مستخبي واتقبض عليه .. محمود عزت .. هو دا المرشد الحقيقي للاخوان .. وحتي فى حال وجود محمد بديع كان محمود عزت هو المرشد".

وتابع الكاتب والمفكر الإسلامي أن أمين الصندوق لجماعة الاخوان الارهابية هو خيرت الشاطر، مشيرا إلى أن محمد بديع لم يكن بتحكم فى اي شئ داخل التنظيم والمتحكم فى كل شئ هو محمود عزت.

وأوضح مختار نوح أنه عندما تم القبض على محمود عزت انكشف كل شئ وكان الأمر كاشف للمشاكل داخل الجماعة، مضيفا أنه لم يكن يجوز لدي الجماعة أن يكون المرشد مسردب أي يعيش داخل سرداب.

وأشار إلى أنه بعد القبض على محمود عزت قامت الجماعة بتخوين بعضهم بالداخل، وأن هذا الامر كشف العديد من المشاكل داخل التنظيم لم تظهر من قبل.
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