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رياضة

ياسر إبراهيم: نسعى لحسم الدوري مبكرا للتركيز على بطولة أفريقيا

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 12:19 ص
لاعبو النادي الأهلي
لاعبو النادي الأهلي
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محمد رشاد
شدد ياسر إبراهيم مدافع الفريق الأول لرة القدم بالنادي الأهلي على رغبة لاعبي فريقه في حسم لقب الدوري في أسرع وقت للتركيز على بطولة إفريقيا.

وقال ياسر عقب المباراة لقناة الأهلي: "نتخطى كل مباراة ونركز على التي تليها، نريد تحقيق الفوز في كل المواجهات وروح الفريق هي التي تحسم الأمور لصالحنا".

وأضاف "جميع اللاعبين يساندون بعضهم البعض وجميعنا نلعب على قلب رجل واحد".

وأكمل "أشارك بجوار رامي ربيعة منذ منتخب الناشئين وأيضا كنت ألعب بجانب محمود متولي في منتخب الشباب وكذلك أيمن أشرف وسعد سمير".

وأتم تصريحاته "نريد حسم الدوري والتركيز على إفريقيا لأن الوداد المغربي فريق قوي للغاية ويحتاج لإعداد جيد قبل مواجهته".

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