رئيس حي الأسمرات يكشف تفاصيل نقل 109 أسر من أسطبل عنتر لـ الأسمرات.. فيديو

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وأضاف الغندور خلال مداخلة هاتفية لبرنامج رأي عام عبر فضائية ten أن الشقق في حي الأسمرات كاملة المرافق والخدمات، مشيرا إلى أن المواطن يأتي للسكن فقط دون القيام بشئ داخل الشقة.





وتابع رئيس حي الأسمرات أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أعطى توجيهاته بأن المواطن يأتي إلى الوحدة السكنية تكون كاملة بها غرفة نوم وغرفة نوم أطفال وانتريه وسفرة إضافة إلى وجود المطبخ بالكامل وأيضا جميع الأجهزة الكهربائية تكون متوفرة .





وأشار الغندور إلى أن المرحلة الأولى والثانية 36 شقة، تكون على 6 أدوار، والدور يكون به 6 شقق.

أكد المهندس حسن الغندور رئيس حي الأسمرات أنه تم نقل 109 أسر، أمس الإثنين، من منطقة أسطبل عنتر إلى حي الأسمرات، مؤكدا أنهم قادمين بإجراءات التسكينوتم تسكين نحو 60% من هذا العدد.