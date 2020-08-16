هينسيهم شققهم.. رئيس حي الأسمرات: توفير سكن لأسرتين من متضرري عقار قصر النيل المنهار

قال المهندس حسن الغندور، رئيس حي الأسمرات، إنه تم أمس، السبت، تسكين أسرتين من متضرري عقار شارع قصر النيل المنهار، لافتًا إلى أن الدولة تحركت بشكل سريع وعاجل، حيث انهار العقار صباح أمس في التاسعة صباحا، وتم تسكين الأسرتين الساعة 1 ظهرا.





وأوضح حسن الغندور، في مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح"، المذاع على قناة "دي ام سي"، أن هذا التسكين تم بتعليمات من وزير الإسكان ومحافظ القاهرة، مضيفا: "لم تشعر الأسرتان بفارق في السكن الجديد بينه وبين سكنهم بوسط البلد لأن كمبوند الأسمرات هينسيهم شققهم".









وأشار إلى أنه تم تسليم الشقق كاملة الفرش من أثاث وجميع الأجهزة الكهربائية والمنزلية، مؤكدًا أنهم لم يدفعوا أي مقابل وإقامتهم "بشكل مجاني".









وأكدت محافظة القاهرة أن العقار المنهار رقم 50 شارع قصر النيل يقع على مساحة 1500 متر ومكون من أرضى وأربعة أدوار، وتم فصل جميع المرافق عنه، وتوجد به شركة صرافة بالدور الأرضي ومصنع ومحلات ملابس ومكاتب إدارية ومعرض موبيليا مغلق.



