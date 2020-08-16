AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

هينسيهم شققهم.. رئيس حي الأسمرات: توفير سكن لأسرتين من متضرري عقار قصر النيل المنهار

الأحد 16/أغسطس/2020 - 09:02 ص
حي الاسمرات
حي الاسمرات
Advertisements
فرح علاء الخولي
قال المهندس حسن الغندور، رئيس حي الأسمرات، إنه تم أمس، السبت، تسكين أسرتين من متضرري عقار شارع قصر النيل المنهار، لافتًا إلى أن الدولة تحركت بشكل سريع وعاجل، حيث انهار العقار صباح أمس في التاسعة صباحا، وتم تسكين الأسرتين الساعة 1 ظهرا.

 
وأوضح حسن الغندور، في مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح"، المذاع على قناة "دي ام سي"، أن هذا التسكين تم بتعليمات من وزير الإسكان ومحافظ القاهرة، مضيفا: "لم تشعر الأسرتان بفارق في السكن الجديد بينه وبين سكنهم بوسط البلد لأن كمبوند الأسمرات هينسيهم شققهم".


وأشار إلى أنه تم تسليم الشقق كاملة الفرش من أثاث وجميع الأجهزة الكهربائية والمنزلية، مؤكدًا أنهم لم يدفعوا أي مقابل وإقامتهم "بشكل مجاني".


وأكدت محافظة القاهرة أن العقار المنهار رقم 50 شارع قصر النيل يقع على مساحة 1500 متر ومكون من أرضى وأربعة أدوار، وتم فصل جميع المرافق عنه، وتوجد به شركة صرافة بالدور الأرضي ومصنع ومحلات ملابس ومكاتب إدارية ومعرض موبيليا مغلق.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اللقطات الأولى من حادث انهيار عقار قصر النيل.. صور

صادر له قرارا تنكيس.. تفاصيل انهيار عقار قصر النيل .. شاهد

شقق جاهزة.. تسكين الأسرتين المتضررتين من عقار قصر النيل المنهار بالأسمرات

بعد انهيار أجزاء كبيرة منه.. ماذا ستفعل محافظة القاهرة في عقار قصر النيل

فيديو جراف.. تفاصيل انهيار عقار قصر النيل

شاهد.. لحظة استلام المتضررين من انهيار عقار قصر النيل شققهم المجهزة بالاسمرات

ترشيحاتنا

تفحم الأشجار.. اندلاع حرائق في غابات كاليفورنيا .. فيديو

هاني رسلان: الموقف المصري السوداني تجاه قضية سد النهضة أصبح مشتركا.. فيديو

هينسيهم شققهم.. رئيس حي الأسمرات: توفير سكن لأسرتين من متضرري عقار قصر النيل المنهار

يعرضهم للإصابة بالأنيميا.. الصحة تحذر من تناول الأطفال لـ الشاي مع الوجبات أو بعدها مباشرة

جيران المنزل المنهار بالمنوفية: المشهد مرعب.. ودخلنا جوا الأنقاض لإنقاذ السكان

عيار 21 بـ 959 جنيها للجرام.. أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 16-8-2020

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أعراض ارتفاع السكر في الجسم وطرق علاجه

شاهد .. مرسيدس SL 2022 الجيل الجديد بصور أوضح

بـ تي شيرتات تحمل صورته .. بسمة بوسيل تحتفل مع تامر حسني بعيد ميلاده