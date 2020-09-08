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رياضة

عصام الحضري عن أداء محمد الشناوي مع الأهلي: يقدم حلولا إضافية للفريق

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 12:28 ص
لاعبو النادي الأهلي
لاعبو النادي الأهلي
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محمد رشاد
أثنى عصام الحضري حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، على محمد الشناوي حارس مرمى فريق الأهلي الحالي، مشددا على أنه يقدم حلولا إضافية للفريق.

وقال الحضري في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه أحمد حسام ميدو على شاشة قناة النهار: "محمد الشناوي يُقدم مستويات كبيرة مع الأهلي في المباريات الماضية، ويُعجبني تقديمه أيضًا لـ حلول إضافية للفريق".

أضاف: "ما يميز الشناوي قدرته أيضا على اللعب بقدمه وهذا يفيده في فكرة بناء اللعب خاصة في فريق مثل الأهلي". 

وختم حديثه: "قلة الاختبارات الحقيقية التي يتعرَّض لها حراس المرمي في الدوري المصري قد تُعرِّضهُم للمشاكل في المباريات الإفريقية".
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