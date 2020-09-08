سعد الدين الهلالي يكشف عن 3 أشياء تقضي على تنظيم الإخوان

قال الدكتور سعد الدين الهلالي أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن هناك 3 أشياء تؤكد أن تنظيم الاخوان الارهابي سيبقى إلى ان يتم تفكيك عدة أشياء.





وأضاف الدكتور سعد الدين الهلالي خلال تصريحات تليفزيونية علي قناة "إم بي سي مصر" الفضائية، قائلا "أن الأمر الأول بسيط وفى أيدي قيادات مصر وهو الأمر السياسي.





وتابع أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر أن الامرين الاخيرين هما أساس بقائهم وارتكازهم، فالأول؛ هو الأموال الكثيرة وبالمليارات التي يملكها هذا التنظيم ، وليس الافراد داخله.





وأوضح الدكتور سعد الدين الهلالي أنه منذ بداية نشأة هذا التنظيم؛ وهو يمتلك أموالا كثيرة وطائلة فى الخارج، مشيرا إلى أن الأمر الثاني هو أن يتم اختيار مرشد لهم بولاية الفقيه ، يكون لديه علم الفقه؛ حتى يستطيع اللعب على مشاعر أفراد التنظيم.



