روسيا تكشف عن خطوة جديدة بشأن لقاح كورونا

أعلنت الصحة الروسية، اليوم الثلاثاء، إدخال أول دفعة للقاح "سبوتنيك في" المضاد لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-١٩"- والذي يعتبر الأول من نوعه عالميا- إلى طَوْر التداول.





وقالت الوزارة في بيان لها: "خضعت الدفعة الأولى للقاح الخاص بالوقاية من فيروس كورونا المستجد سبوتنيك V، الذي صممه مركز جاماليا البحثي لعلم الأوبئة والأحياء الدقيقة، للاختبارات الضرورية لجودتها في مختبرات الهيئة الفيدرالية للمراقبة في مجال الصحة، وتم إدخاله إلى التداول العام".





وأضافت أنه من المتوقع أن يتم في الوقت القريب توريد الدفعات الأولى للقاح إلى المناطق الروسية.



