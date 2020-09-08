بسبب الضغط على بقع في أنفها.. فتاة تصاب بـ عدوى دماغية مميتة

أصيبت فتاة صينية بالغة من العمر 19 عامًا، بتجلط الجيوب الأنفية، واعتقد المسعفون أنه بسبب الضغط على بقع في أنفها، أدي إلى إصابتها في النهاية بعدوى دماغية مميتة.





من مدينة نينجهاي الصينية، على بقعة حمراء على طرف أنفها؛ فا نتفخت عينها اليمنى، وارتفعت درجة حرارتها، وفقًا لوسائل إعلام صينية. وبدأ الأمر عندما ضغطت الفتاة المراهقة





وقال الدكتور هان كون ، نائب مدير قسم الأمراض العصبية بالمستشفى، إن الفتاة كانت في حالة حرجة عندما نُقلت إلى المستشفى.









وأضاف هان كون : "قد تكون حياتها في خطر إذا ساءت حالتها، حيث وصلت درجة حرارتها إلى 102 درجة، وكانت الأعراض التي ظهرت عليها مشابهة لالتهاب السحايا".





بتخثر الجيوب الأنفية - وهو جلطة دموية في الفراغات المجوفة تحت الدماغ ، الموجودة خلف كل محجر عين". وتابع: " لحسن الحظ ، هي الآن في حالة مستقرة ، وشخصت