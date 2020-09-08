بعد رحيل عايدة كامل.. من هو ابنها الوحيد ورد فعله عقب وفاتها

، والدته الفنانة الراحلة عايدة كامل ، التي رحلت عن عالمنا صباح أمس الإثنين 7 من سبتمبر. كتب الدكتور هشام عزمي، أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، منشورًا، عبر حسابه على "فيسبوك"، نعى من خلاله





إن المتقين في جنات ونهر * في مقعد صدق عند مليك مقتدر" .. إلى جنة الخلد يا أغلى الناس». وكتب هشام عزمي - ابن عايدة كامل ، في منشوره: «"





وتصدرت الفنانة عايدة كامل، مؤشر البحث جوجل في مصر وبعض البلاد العربية بآلاف من عمليات البحث؛ بعد ساعات من رحيلها صباح أمس الإثنين 7 سبتمبر.



