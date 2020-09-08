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فن

بعد رحيل عايدة كامل.. من هو ابنها الوحيد ورد فعله عقب وفاتها

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 06:23 ص
عايدة كامل
عايدة كامل
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سعيد فراج
كتب الدكتور هشام عزمي، أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، منشورًا، عبر حسابه على "فيسبوك"، نعى من خلاله، والدته الفنانة الراحلة عايدة كامل، التي رحلت عن عالمنا صباح أمس الإثنين 7 من سبتمبر. 

وكتب هشام عزمي - ابن عايدة كامل، في منشوره: «"إن المتقين في جنات ونهر * في مقعد صدق عند مليك مقتدر" .. إلى جنة الخلد يا أغلى الناس».  

وتصدرت الفنانة عايدة كامل، مؤشر البحث جوجل في مصر وبعض البلاد العربية بآلاف من عمليات البحث؛ بعد ساعات من رحيلها صباح أمس الإثنين 7 سبتمبر.

وقضت الفنانة الراحلة ما يقرب من 3 أسابيع بالمستشفى إثر تدهور حالتها الصحية وطالبت الجمهور في آخر اتصال هاتفي معها بالدعاء لها.
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