فضائية أمريكية: ترامب يفكر في إقالة وزير الدفاع

كشفت مصادر في إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن عدم رضاه عن عمل وزير الدفاع، مارك إسبر، ويسعى إلى تبديله بوزير شؤون المحاربين القدامى، روبيرت ويلكي.





وقال مسئولون في الإدارة الأمريكية، إن ترامب أصبح مقتنعا بضرورة إقالة إسبر من منصب وزير الدفاع، وبحث هذا الموضوع مع ويلكي بشكل مباشر، الشهر الماضي، في البيت الأبيض.





وأضاف المسئولون، في تصريحات تليفزيونية، أن المناقشات تطرقت إلى إمكانية تعيين ويلكي قائما بأعمال وزير الدفاع فور إقالة إسبر، مشيرين مع ذلك ، إلى أن إجراء التعديل في قيادة البنتاجون؛ من غير المرجح أن يتم قبل الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها يوم 3 نوفمبر.



