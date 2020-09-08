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فن

اللهم بردًا وسلامًا على أهلنا.. بلقيس تدعو لأهل السودان

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 05:22 ص
بلقيس فتحي
بلقيس فتحي
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سعيد فراج
نشرت الفنانة الخليجية، بلقيس فتحي، تغريدة لها عبر حسابها بموقع "تويتر"، تفاعلت فيها مع الفيضانات المدمرة في دولة السودان، ودعت لأهله.

وكتبت بلقيس فتحي، في تغريدتها : «اللهم استودعناك احبتنا في #الحديدة و #السودان من الفيضانات والسيول اللهم بردًا وسلامًا على اهلنا وأحبتنا هناك يا رب يا كريم الطف بهم وكن معهم». 

وكانت السلطات السودانية، أعلنت تعرض مدن سودانية لكوارث طبيعية، وفرضت حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر في جميع أنحاء البلاد؛ بعد ارتفاع منسوب مياه الفيضانات والأمطار الغزيرة التي أسفرت عن مقتل أكثر من 100 شخص، وإغراق أكثر من 100 ألف منزل منذ أواخر يوليو.

وأدت الفيضانات الناجمة عن هطول الأمطار الموسمية الغزيرة، ومعظمها في إثيوبيا المجاورة، إلى ارتفاع نهر النيل بنحو 17.5 متر أواخر أغسطس، وهو أعلى مستوى وصل إليه منذ حوالي قرن، وفقًا لوزارة الري السودانية.
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