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أخبار العالم

القبض على شخصين في اشتباكات بين أنصار ترامب ومتظاهرين

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 05:22 ص
صدى البلد
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شريف سيد
القت الشرطة الأمريكية، اليوم، القبض على شخصين وذلك في الاشتباكات التي وقعت بين انصار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومتظاهري العدالة من أجل السود.

ووفقا لوكالة رويترز فإن بداية الأمر جاء مع ظهور أكثر من 100 من أنصار ترامب، بمن فيهم أعضاء من مجموعة براود بويز ، المكونة من ذكور فقط، إلى مبنى الكابيتول، على بعد حوالي 45 ميلًا (72 كم) جنوب بورتلاند، في قافلة من المركبات بعد ظهر أمس الاثنين.  

ولوح المتظاهرون بلافتات ترامب 2020 وأعلام أمريكية وبعضهم يحمل أسلحة.  وقد التقى بهم حوالي 20 متظاهرا من المتظاهرين السود.

وأطلقت المجموعتان رذاذ الفلفل على بعضهما البعض، وضرب أحد مؤيدي ترامب أحد المتظاهرين من Black Lives Matter بمضرب بيسبول وقام أحد مؤيدي ترامب برش مطفأة حريق. 

وتدخلت الشرطة الأمريكية عقب ذلك، وألقت القبض على شخصين بسبب هذه الاشتباكات.
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