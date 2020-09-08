أول تعليق من الرئيس الصيني على التهديدات الأمريكية

أكد الرئيس الصيني شي جين بينج، اليوم الثلاثاء، استعداد بلاده للتعامل مع المخاطر الخارجية على المدى الطويل.





وكشفت مصادر، اليوم الثلاثاء، عن بحث الإدارة الأمريكية، منع واردات القطن من إحدى المقاطعات الصينية؛ وذلك ردا على الصين.





وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب أن الشركات الأمريكية التي ترسل عملياتها إلى الصين قريبًا لن تكون قادرة على التنافس على العقود الفيدرالية بموجب حظر جديد قادم، كما قال إنه من الممكن فصل الاقتصاد الأمريكي عن الصين دون تكبد "خسائر مالية".





وأضاف ترامب "نخسر مليارات الدولارات وإذا لم نتعامل معهم فلن نخسر مليارات الدولارات"، موضحا أن الإجراء الذي ينوي تطبيقه يسمى "الفصل" لذا ستبدأ في التفكير فيه، وفقًا لتعبيره.



