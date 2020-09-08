بعد حرائق الغابات.. هيفاء وهبي تدعم الشعب السوري

وجهت الفنانة هيفاء وهبي الدعم للشعب السوري؛ بعد تعرض سوريا لحرائق هائلة في الغابات، امتدت إلى بعض القرى.





وكتبت هيفاء وهبي عبر حسابها على تويتر "‏الله يحمي ‎#سوريا وشعبها من كل شر، وتنطفي الحرائق بسرعة، ما بدنا يا رب نسمع عن ضحايا، حرام الي صار فيهم من سنين لهلأ ما ارتاحوا! الكوارث كتيرة ووجع الشعوب العربية واحد ‎#سوريا_تحترق".





وتشهد المناطق الغربية من سوريا حرائق غابات هائلة منذ أيام بسبب ارتفاع كبير في درجات الحرارة، والتهمت الحرائق مناطق خضراء شاسعة في جبال اللاذقية وحماة وحمص.





ووفقًا لوكالة الأنباء السورية سانا، فإن ارتفاع درجات الحرارة بـ 9 إلى 11 درجة فوق المعدل الطبيعي لمثل هذا الوقت من العام، ساهم في انتشار الحرائق بسرعة.









وما يزال رجال الإطفاء يحاربون حرائق اندلعت السبت في غابات صلنفة في اللاذقية وامتدت إلى ريف حماة الغربي، وتحديدًا إلى قرى الفريكة و الفوقانية وعين بدرية.





وتسببت الحرائق بأضرار بيئية كبيرة في الغابات والمحميات الطبيعية، وكذلك في البيوت والممتلكات.