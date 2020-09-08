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أخبار العالم

الهند تسجل 75 ألفا و809 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 07:45 ص
صدى البلد
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أ ش أ
سجلت الهند 75 ألفا و809 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 4 ملايين و280 ألفا و442 حالة.

وذكرت وزارة الصحة الهندية - في بيان أوردته قناة "إن دي تي في" الهندية، اليوم الثلاثاء - أنه تم تسجيل 1133 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 72 ألفا و775 حالة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ظهر أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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