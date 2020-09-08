التباعد وارتداء الكمامات.. أبرز نصائح وكيل صحة الإسماعيلية للناخبين في جولة إعادة الشيوخ





وشدد على أن جميع المواطنين يقاس لهم درجة الحرارة قبل دخولهم لجنة التصويت، مع صرف ماسكات لهم، ومراعاة التباعد بين كل ناخب والآخر في طوابير الانتخاب.





وأوضح السقعان، أن جميع لجان محافظة الإسماعيلية، عقمت قبل انطلاق جولة الاعادة لانتخابات مجلس الشيوخ، مشيرًا إلى أن مديرية الصحة مستمرة في رفع درجة الطوارئ بالمستشفيات العامة والمركزية ومرفق الاسعاف ومستعدة للتعامل مع أي حالات طارئة ، لافتا أنه تم التأكيد علي توافر كل الأدوية والمستلزمات الطبية، والتأكيد على مسئولة بنوك الدم بتوافر جميع فصائل الدم ومشتقاته بجميع المنافذ.





وتحتوي الإسماعيلية على 201 مركز، وبلغ عدد اللجان الفرعية 229 لجنة، بإجمالي عدد ناخبين 897574 ناخبا.





ويضم قسم ثان 27 مركزا انتخابيا 36 لجنة فرعية وبلغ عدد الناخبين 176490 ناخبا وناخبة. وفي قسم أول، بلغت المراكز الانتخابية 7 و7 لجان فرعية و43958 ناخبا وناخبة، وفي قسم ثالث 20 مركزا انتخابيا و22 لجنة فرعية، 95520 ناخبا وناخبة.





وفي مركز الإسماعيلية، 23 مركزا انتخابيا و25 لجنة فرعية، 104585 ناخبا وناخبة، وفي مركز القنطرة شرق 7 مراكز انتخابية و10 لجان فرعية، 47556 ناخبا وناخبة، وفي مركز القنطرة غرب 25 مركزا انتخابيا، 29 لجنة انتخابية، و98525 ناخبا وناخبة.





وفي مركز ابو صوير، 25 مركزا انتخابيا و28 لجنة فرعية، 101715 ناخبا وناخبة، وفي مركز فايد 27 مركزا انتخابيا و37 لجنة فرعية و85267 ناخبا وناخبة، وفي مركز التل الكبير 18 مركزا انتخابيا و21 لجنة فرعية و75588 ناخبا وناخبة، وفي مركز القصاصين 12 مركزا انتخابيا و14 لجنة فرعية و 68370 عدد الناخبين.



