يجسد محنة بنات جنسها.. افتتاح معرض "أجساد غير مروضة" للفنانة وئام المصري

في أمسية فنية حرص عدد كبير من الفنانين التشكيليين والطلبة والنقاد على حضورها أحتفى جاليري مصر بالزمالك بأفتتاح معرض "أجساد غير مروضه" للفنانة وئام المصري باكورة نشاطها الفني في الموسم الجديد.



حول أعمالها ذكر الفنان والناقد سمير فؤاد: "تستدعي لوحات الفنانة وئام المصري إلى الأذهان أجساد مايكل أنجلو فى صرحيته العملاقة التى رسمها لمذبح كنيسة السيستين بالفاتيكان .. أجساد متلوية متخبطة تصارع قوة لامرئية تسحبها إلى القاع حيث ستصلى نارًا في أتون الجحيم المستعر .. وهى فى محنتها هذه تحاول بكل ما تبقى لديها من طاقة أن تفلت من إسار هذه القوة وتصعد إلى أعلى حيث الخلاص والصفاء والسلام. ."



وأضاف: "تجسد وئام المصري عبر أجسادها المتشظية محنة بنات جنسها فى عالم ذكورى غاشم .. فهى تمقته وترفضه وتقاومه بعناد وإصرار .. بصراعاتها الخطية وألوانها الشحيحة القاتمة التى يتسيدها اللون الأسود .. وهي تطرح عبر هذا كله وبلا إجابة شافية ذلك السؤال المحير .. هل سيقدر لأجسادها أن تفلت من إسار محنتها وتطفو إلى السطح حيث يسطع نور السلام ؟."



"وئام المصري" مدرس بكلية الفن والتصميم بجامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، عُرضت أعمالها محليًا ودوليًا في معارض ومهرجانات وبيناليات ومتاحف حول العالم مثل: البينالي الأول للكتاب بالمتحف القومي برومانيا (2018)، بيروت أرت فير (2018)، سمبوزيوم الأقصر الدولي في دورته العاشرة مصر (2017)، بينالي بكين الدولي الخامس للفنون المعاصرة عام 2012 (الصين). كما شاركت في العديد من المعارض الفردية والجماعية بمصر والخارج وحصلت على أكثر من 25 جائزة ومنحة دراسية من مؤسسات مختلفة بمصر والخارج، أعمالها ضمن المقتنيات الخاصة لدى العديد من المؤسسات مثل: مكتبة الإسكندرية، متحف الفن المصري الحديث، المتحف الوطني القومي ببوخارست، ومقتنيات خاصة لدى أفراد بمصر وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية وإسبانيا والأمارات.