AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

يجسد محنة بنات جنسها.. افتتاح معرض "أجساد غير مروضة" للفنانة وئام المصري

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 09:24 ص
صدى البلد
Advertisements
طارق موسى

في أمسية فنية حرص عدد كبير من الفنانين التشكيليين والطلبة والنقاد على حضورها أحتفى جاليري مصر بالزمالك بأفتتاح معرض "أجساد غير مروضه" للفنانة وئام المصري باكورة نشاطها الفني في الموسم الجديد.

حول أعمالها ذكر الفنان والناقد سمير فؤاد: "تستدعي لوحات الفنانة وئام المصري إلى الأذهان أجساد مايكل أنجلو فى صرحيته العملاقة التى رسمها لمذبح كنيسة السيستين بالفاتيكان .. أجساد متلوية متخبطة تصارع قوة لامرئية تسحبها إلى القاع حيث ستصلى نارًا في أتون الجحيم المستعر .. وهى فى محنتها هذه تحاول بكل ما تبقى لديها من طاقة أن تفلت من إسار هذه القوة وتصعد إلى أعلى حيث الخلاص والصفاء والسلام. ."

وأضاف: "تجسد وئام المصري عبر أجسادها المتشظية محنة بنات جنسها فى عالم ذكورى غاشم .. فهى تمقته وترفضه وتقاومه بعناد وإصرار .. بصراعاتها الخطية وألوانها الشحيحة القاتمة التى يتسيدها اللون الأسود .. وهي تطرح عبر هذا كله وبلا إجابة شافية ذلك السؤال المحير .. هل سيقدر لأجسادها أن تفلت من إسار محنتها وتطفو إلى السطح حيث يسطع نور السلام ؟."

"وئام المصري" مدرس بكلية الفن والتصميم بجامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، عُرضت أعمالها محليًا ودوليًا في معارض ومهرجانات وبيناليات ومتاحف حول العالم مثل: البينالي الأول للكتاب بالمتحف القومي برومانيا (2018)، بيروت أرت فير (2018)، سمبوزيوم الأقصر الدولي في دورته العاشرة مصر (2017)، بينالي بكين الدولي الخامس للفنون المعاصرة عام 2012 (الصين). كما شاركت في العديد من المعارض الفردية والجماعية بمصر والخارج وحصلت على أكثر من 25 جائزة ومنحة دراسية من مؤسسات مختلفة بمصر والخارج، أعمالها ضمن المقتنيات الخاصة لدى العديد من المؤسسات مثل: مكتبة الإسكندرية، متحف الفن المصري الحديث، المتحف الوطني القومي ببوخارست، ومقتنيات خاصة لدى أفراد بمصر وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية وإسبانيا والأمارات.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بيت العائلة المصرية: واثقون في قدرة الشعب اللبناني على تجاوز حادث مرفأ بيروت

رسالة النيل.. كتاب جديد يرصد ويحلل قضايا مصر المائية لـ بسام عبد السميع

النقل العام: نفوض الدولة لحماية الأمن القومي.. ومستمرون في الدفاع عن حقوق الـ30 ألف عامل

أجساد غير مُروضة لـ وئام المصري يفتتح الموسم الفني لـ جاليري مصر

ترشيحاتنا

وشك مِصفِرّ والرعب في عينك.. شادي محمد يوجه رسالة صادمة لـ رمضان صبحي

بسبب زراعة الأسطح.. قرية نجع عون بالبحيرة تعلن اكتفاءها ذاتيا من المزروعات وتحقق فائضا.. فيديو

9 محاور رئيسية يتحدث عنها وزير التعليم اليوم ..يتصدر نشرة صباح البلد

غريبة ومحتشمة.. 15 صورة تكشف إطلالات مفيدة شيحة في عيد ميلادها

مشاجرة بين طرفين.. مصدر أمنى يكشف حقيقة وفاة شاب بالمنيب

انخفاض واضح..ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

AdvertisementS

تراجع 4 قروش.. أسعار الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 8-9-2020

أحمد موسى: الخاتم المسحور سبب فوز الأهلي على حرس الحدود.. وبكاء أبناء فؤاد المهندس ورجاء الجداوي على الهواء

انخفاض واضح..ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

كاش مايوه وفساتين مبهجة.. نجمات فوق الـ50 تحدين السن بإطلالات شبابية

بعد رحيل عايدة كامل.. من هو ابنها الوحيد ورد فعله عقب وفاتها

خاتم وليد سليمان.. مرتضى منصور يعلق على فوز الأهلي أمام حرس الحدود

بعد إحرازه هدفا عالميا.. هاشتاج #طاهر_محمد_طاهر يتصدر تويتر

بـ3 أسلحة دفاعية| شاب يبتكر أول روبوت مصري مقاتل: حلمي الاختراع يوصل للرئيس..شاهد

فيديوجراف.. الداخلية تعلن عن رسوم تجديد رخصة القيادة الشخصية

ضربت حسن مصطفى قبل كده.. مرتضى منصور عن عدم حضوره قرعة كأس العالم لليد: طبيعي ألا يوجه لي دعوة

أخبار الرياضة.. اتجاه في الأهلي لـ منح كهربا قميص رمضان صبحي.. مرتضى منصور عن عدم حضوره قرعة كأس العالم لليد: طبيعي ألا يوجه لي دعوة

غريبة ومحتشمة.. 15 صورة تكشف إطلالات مفيدة شيحة في عيد ميلادها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كاميرا مراقبة تكشف محاولة اختطاف رضيعة من والدتها بمركز تسوق.. شاهد

بـ3 أسلحة دفاعية| شاب يبتكر أول روبوت مصري مقاتل: حلمي الاختراع يوصل للرئيس..شاهد

أسعار شيرى 2020 في مصر