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برلمان

عبد العال: الدولة كانت تدار بأسلوب المسكنات.. والمنحة يا ريس أبرز مثال

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 09:38 ص
الدكتور علي عبد العال
الدكتور علي عبد العال في حواره مع الأخبار
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القسم السياسي
قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن السبب في أزمة مخالفات البناء كان غياب الدولة، والدولة كانت غائبة بإرادتها، مضيفًا: "كل مخالفات البناء مجرد ما كانت تبدأ الانتخابات كان يتم وقف هذه المخالفات وتوصيل المرافق".

وأكد "عبد العال"، في حوار أجراه الكاتب الصحفي خالد ميري رئيس تحرير الأخبار والكاتب الصحفي محمد الفقي والكاتب الصحفي محمد حمدي، أن المواطن دائمًا في حاجة إلى المكاسب السريعة وهذا سبب انتشار المثل الشعبي السائد "عيشني النهاردة وموتني بكرة"، لكن بناء الدولة يحتاج إلى خطة.

وأضاف: "مصر لم تعش المنهج العلمي في البناء إلا في مرحلتين سابقتين؛ المرحلة الأولى في بناء الدولة الحديثة في عهد محمد علي، واستعان بالعلماء والخبراء الأجانب من بلجيكا وفرنسا وإيطاليا، والمرة الثانية عندما وضعت مصر الخطة الخمسية الأولى والتي نجحت نجاحًا مبهرًا وبدأت في عام 1960، واستمرت حتى 1965، ثم بعدها تم ضرب مصر في عام 1967، وبعدها كانت تدار الدولة بأسلوب المسكنات والتي كان منها "المنحة ياريس".
 
وتابع: "كان يتم إقرار المنحة وعلاوة قدرها 15% فلا تعجب الناس؛ فيتم رفعها لـ20% ولا يعرف أحد من أين وكيف سيتم تمويلها، وتنعكس على كل المرافق والقطاعات وأصبحت تعاني منها الصحافة والتليفزيون والمديونيات بدأت تزيد والإنتاج مفيش، ويتم صرف منح ورفع المرتبات للناس واكسب الناس ودغدغ مشاعرهم، وهذا هو الأسلوب السهل في إدارة الدولة".

وشدد رئيس مجلس النواب، على أن هناك الأسلوب الصعب وهو أسلوب التحدي ومواجهة الحقائق، والإدارة بالمنهج العلمي وهو أسلوب مكلف من الناحية الشعبوية، لكنه يحقق أهداف وطموحات الدولة على المدى الطويل، وهو ما تم به بناء كل الدول مثل بريطانيا وفرنسا واليابان وألمانيا وكوريا وماليزيا، وكل هذه الدول عانت شعوبها معاناة لا يمكن تخيلها.. ولكن بعد تجاوز أزماتها شعرت بالنتيجة لأن طريق البناء صعب وطويل ويحتاج لإرادة صلبة وحقيقية وتحرك.
عبد العال: الدولة كانت تدار بأسلوب المسكنات.. والمنحة يا ريس أبرز مثال
عبد العال: الدولة كانت تدار بأسلوب المسكنات.. والمنحة يا ريس أبرز مثال
عبد العال: الدولة كانت تدار بأسلوب المسكنات.. والمنحة يا ريس أبرز مثال
عبد العال: الدولة كانت تدار بأسلوب المسكنات.. والمنحة يا ريس أبرز مثال
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