9 محاور رئيسية يتحدث عنها وزير التعليم اليوم ..يتصدر نشرة صباح البلد

صدى البلد
9 محاور رئيسية يتحدث فيها وزير التعليم عن العام الدراسي الجديد ..اليوم
أخبار اليوم
السيسي يوجه بإنشاء منظومة النقل الذكي بأعلى المعايير العالمية .
اليوم السابع
استنفار أمني بالشوارع لتأمين جولة إعادة انتخابات الشيوخ
الشروق
حكومة السودان تشكر مصر على المساعدات الطبية بإدارة هامة تعكس عمق العلاقات .
مصراوي
وزيرة الصحة تزور السودان على رأس وفد طبي من مختلف التخصصات .
الوطن
مسؤول بالري : الوزارة أنفقت 4 مليارات جنيه للحماية من مخاطر السيول .
الجمهورية
انشاء مقر صندوق مكافحة الإدمان بالاسمرات لتقديم المشورة وتوفير العلاج مجانا .
الشرق الأوسط
مطالبة خليجية لعباس بالاعتذار عن "تجاوزات " .
سكاي نيوز عربية
أوروبا بقيادة فرنسا تحتشد لمواجهة تركيا .