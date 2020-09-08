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9 محاور رئيسية يتحدث عنها وزير التعليم اليوم ..يتصدر نشرة صباح البلد

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 09:18 ص
صحف وجرائد
صحف وجرائد
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نورهان رأفت
استعرض برنامج "صباح البلد" المُذاع على قناة «صدى البلد»، أبرز مانشيتات وعناوين الصحف المصرية والدولية الصادرة اليوم، الثلاثاء، ومنها:

صدى البلد 
9 محاور رئيسية يتحدث فيها وزير التعليم عن العام الدراسي الجديد ..اليوم 

أخبار اليوم 
السيسي يوجه بإنشاء منظومة النقل الذكي بأعلى المعايير العالمية .

اليوم السابع 
استنفار أمني بالشوارع لتأمين جولة إعادة انتخابات الشيوخ 

الشروق 
حكومة السودان تشكر مصر على المساعدات الطبية بإدارة هامة تعكس عمق العلاقات .
 
مصراوي 
وزيرة الصحة تزور السودان على رأس وفد طبي من مختلف التخصصات .

الوطن 
مسؤول بالري : الوزارة أنفقت 4 مليارات جنيه للحماية من مخاطر السيول .

الجمهورية 
انشاء مقر صندوق مكافحة الإدمان بالاسمرات لتقديم المشورة وتوفير العلاج مجانا .

الشرق الأوسط 
مطالبة خليجية لعباس بالاعتذار عن "تجاوزات " .

سكاي نيوز عربية 
أوروبا بقيادة فرنسا تحتشد لمواجهة تركيا .

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