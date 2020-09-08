9 محاور رئيسية يتحدث فيها وزير التعليم عن العام الدراسي الجديد .. اليوم

يعقد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم في الثانية من ظهر اليوم الثلاثاء، تفاصيل العام الدراسي الجديد ٢٠٢٠ - ٢٠٢١ في ضوء الموقف الراهن لجائحة كورونا.





وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم: سوف نركز في هذا المؤتمر على عدة محاور وهي:





- التعليم العام

- كيفية التواجد في المدارس

- مصادر التعلم المتنوعة

- تفاصيل الثانوية العامة القادمة

- والمشروعات الكبرى قيد التنفيذ

- وتدريب المعلمين

- ونماذج اقتصادية جديدة لتطوير التعليم

- وإثابة السادة المعلمين

- وتنمية موارد الادارات والمديريات التعليمية لتطوير الخدمة التعليمية.





ومن المقرر أن يتم عرض هذا المؤتمر عبر البث المباشر على صفحة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وكذلك على القنوات المصرية





وأوضح وزير التربية والتعليم أن الإجراءات الاحترازية الصحية التي سوف يتم تطبيقها في المدارس ، سيتم عرضها في مؤتمر مشترك مع معالي وزيرة الصحة ومعالي وزير التعليم العالي يوم الخميس القادم إن شاء الله.



