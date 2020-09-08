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تعليم

لطلاب تنسيق 2020.. كل ما تريد معرفته عن منح جامعة العلمين

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 08:16 ص
جامعة العلمين
جامعة العلمين
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نهلة الشربيني
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن منح جامعة العلمين الأهلية الجديدة، للعام الدراسي الجديد 2020 /2021، موضحة الوزارة البرامج الدراسية المتوافر بها المنح.


وأوضحت الوزارة، البرامج المتاح لها المنح بجامعة العلمين الدولية:
▪ برنامج هندسة الذكاء الاصطناعي.

▪ برنامج العمارة البيئية وتكنولوجيا البناء.

▪ برنامج علوم الحاسب (تحليل البيانات الضخمة - الرؤية بالحاسب - هندسة البرمجيات).

▪ برنامج التسويق.

▪ برنامج تصميم الأثاث.

وجاءت شروط الحصول على منحة الجامعة على النحو التالي:

☆ يتقدم الطالب بطلب للحصول على المنحة في حالة وجود ظروف تمنعه من تحمل نفقات الدراسة، مثل فقدان ولى الأمر خلال الدراسة وعدم قدرة من يعوله على دعمه، شريطة نجاح الطالب في كل المقررات الدراسية حتى تاريخ طلب المنحة.

☆ يتم فحص كل حالة على حدة من خلال المرشد الأكاديمي للطالب وتقديم تقرير برأيه في مدى أحقية الطالب في الحصول على المنحة.

☆ يستمر الطالب في الحصول على المنحة طالما ظل محافظا على استيفاء الشروط التي على أساسها حصل على المنحة.
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