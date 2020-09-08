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أخبار البلد

هيئة السياحة التايلاندية تنظم معرض تايلاند المذهلة الافتراضي 2020.. غدا

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 09:24 ص
مدير مكتب هيئة السياحة
مدير مكتب هيئة السياحة التايلاندية بدبي والشرق الأوسط
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محمد الاسكندرانى
أعلنت هيئة السياحة التايلاندية عن تنظيم معرض "تايلاند المذهلة" الافتراضي 2020 ،غدا الأربعاء،بما يتماشى مع خططها لإنعاش القطاع السياحي في المملكة، حيث سيقام على شكل منصة رقمية تجمع بين الأطراف المعنية بقطاع السفر والسياحة في دول مجلس التعاون الخليجي وبين الشركات والهيئات والجهات المختصة السياحية في تايلاند.

ويسافر أكثر من 75٪ من سياح منطقة الشرق الأوسط إلى تايلاند عن طريق دول مجلس التعاون الخليجي، لذا سينظم المعرض أكثر من 2000 لقاء واجتماع بين شركاء السفر من دول مجلس التعاون الخليجي وقطاع السياحة بتايلاند، وذلك لمناقشة آخر العروض المتوفرة في المملكة التي تتناسب مع معايير الصحة والسلامة الجديدة على مستوى العالم.

وسيشارك في المعرض أكثر من 40 جهة من القطاع السياحي بتايلاند، بما في ذلك الفنادق والمنتجعات ومراكز الصحة والترففيه ومؤسسات التسوق والمعالم السياحية، بالإضافة إلى منظمي الرحلات وشركات إدارة الوجهات السياحية الذين سيمثلون مجموعة متنوعة من المناطق والمدن الرئيسية في جميع أنحاء المملكة، والتي تشمل بانكوك وباتايا وكرابي وجزيرة كوه ساموي وبوكيت وغيرها.

وبهذا الصدد، قال بيتشايا ساي سنجن، مدير مكتب هيئة السياحة التايلاندية في دبي والشرق الأوسط: "يعتبر القطاع السياحي من أكثر المتضررين جراء الوباء الحالي، حيث فرض على المؤسسات في جميع أنحاء العالم تعديل عروضها بما يتناسب مع مخاوف عملائها على صعيد معايير الصحة والسلامة. ويُعد معرض "تايلاند المذهلة" 2020 الافتراضي منصة مثالية لشركائنا في السفر بالمنطقة، حيث يوفر فرصة التعرف على التدابير المتخذة لضمان سلامة الزوار وعن العروض الجديدة التي ستكون متاحة بمجرد أن نبدأ في استقبال السياح من المنطقة".

سيعقد معرض "تايلاند المذهلة" 2020 الافتراضي في 9 سبتمبر 2020 بين الساعة 10:00 صباحًا والساعة 6:00 مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة. 
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