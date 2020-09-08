105 سيارات إسعاف لتأمين جولة الإعادة لانتخابات الشيوخ 2020 بسوهاج

أعلن الدكتور هاني فؤاد، مدير إسعاف سوهاج، أنه تم الانتهاء من خطة عمل التأمين الخاصة بجولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ بالمحافظة، والتي تبدأ في التاسعة من صباح اليوم الثلاثاء.





وأوضح أنه تم وضع خطة التأمين، وتضمنت توزيع ونشر 105 سيارة إسعاف بجوار اللجان الإنتخابية على مستوى المحافظة، بمُسعف وسائق لكل سيارة من الهيئة.





بالاضافة إلى أنها مزودة بجهاز أكسجين وبعض أداوت الإسعافات الأولية، مُشيرًا إلى أن التنسيق مع مُشرفي الهيئة بسوهاج، شمل التنسيق مع السيارات المُتبقية من تأمين الانتخابات، للعمل على الطرق الزراعية والصحراوية لتأمين الطرق في حالة وقوع حوادث يكون على الاستعداد التام لنقل المُصابين.



