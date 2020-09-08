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محافظات

105 سيارات إسعاف لتأمين جولة الإعادة لانتخابات الشيوخ 2020 بسوهاج

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 09:38 ص
صدى البلد
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قسم المحافظات
أعلن الدكتور هاني فؤاد، مدير إسعاف سوهاج، أنه تم الانتهاء من خطة عمل التأمين الخاصة بجولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ بالمحافظة، والتي تبدأ في التاسعة من صباح اليوم الثلاثاء. 

وأوضح أنه تم وضع خطة التأمين، وتضمنت توزيع ونشر 105 سيارة إسعاف بجوار اللجان الإنتخابية على مستوى المحافظة، بمُسعف وسائق لكل سيارة من الهيئة. 

بالاضافة إلى أنها مزودة بجهاز أكسجين وبعض أداوت الإسعافات الأولية، مُشيرًا إلى أن التنسيق مع مُشرفي الهيئة بسوهاج، شمل التنسيق مع السيارات المُتبقية من تأمين الانتخابات، للعمل على الطرق الزراعية والصحراوية لتأمين الطرق في حالة وقوع حوادث يكون على الاستعداد التام لنقل المُصابين. 

وكانت محافظة سوهاج قد أعلنت عن جاهزية 698 مقر إنتخابي و794 لجنة فرعية بجميع مراكز الإقليم، لإستقبال 3 مليون و61 ألف ناخب ممن لهم حق التصويت في سوهاج بإنتخابات مجلس الشيوخ والمُقرر إجرائها اليوم الثلاثاء وغدًا الأربعاء.
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