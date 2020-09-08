انطلاق جولة الإعادة في انتخابات مجلس الشيوخ بالمنوفية

توافد اليوم الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات جولة الإعادة في انتخابات مجلس الشيوخ وسط إجراءات احترازية وارتداء الكمامات.







حيث انطلقت في التاسعة صباح اليوم جولة الاعادة في انتخابات مجلس الشيوخ في محافظة المنوفية، حيث فتحت اللجان الانتخابية أبوابها لاستقبال الناخبين وسط إجراءات احترازية مشددة.







وتم تجهيز (515) مقرًا انتخابيًا و(1) لجنة عامة و(619) لجنة فرعية، وتستقبل اللجان الانتخابية (2 مليون و688 ألفا و280 ناخبا) على مستوى المحافظة للإدلاء بأصواتهم.





فيما تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام المحافظة لمتابعة سير الانتخابات بالإضافة إلى غرف عمليات فرعية لمجالس المدن لمتابعة سير اللجان.







كما تم توفير أماكن انتظار لائقة لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة بشكل يحقق الأمان واليسر للمواطنين في الإدلاء بأصواتهم، مع الاستمرار في تطهير ورش المقرات بصفة مستمرة والالتزام بالمسافات البينية للحد من انتشار فيروس كورونا بين الناخبين أثناء المشاركة في الاستحقاق الانتخابى.





كما وجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بتوفير كل سبل الدعم اللازم لجميع عناصر العملية الانتخابية والتنسيق التام بين جميع الجهات المعنية والعمل بروح الفريق الواحد لضمان نجاح العملية الانتخابية وظهور المحافظة بالشكل المشرف بها، مشددًا برفع درجة الاستعداد التام بكل المستشفيات وعمل خطة للطوارئ وتوزيع وحدات الإسعاف بدائرة المحافظة على المقارات الانتخابية للتعامل الفورى في حالة حدوث طوارئ مفاجئة، كما وجه بالتأكيد على النظافة العامة ورفع تجمعات القمامة أولا بأول.





وناشد محافظ المنوفية جموع شعب المحافظة بالنزول والمشاركة في هذا الاستحقاق الانتخابي، مشيرًا إلى أهمية الحفاظ على صدارة المنوفية للمشهد الانتخابي وتحقيق أعلى نسبة مشاركة على مستوى الجمهورية كونها من المحافظات الرائدة والسباقة في الوعي السياسي والمشاركة الانتخابية.

