مشروبات للبشرة والشعر.. نضارة وبياض وصفاء

مشروبات للبشرة والشعر هي أفضل طرق العلاج والعناية التي تحتاجها السيدات، ويمكن أن تعتمدي عليها من خلال مشروبات تصفي البشرة ومشروب النضارة وصفاء البشرة.









مشروب الزنجبيل: يعتبر الزنجبيل المكون القديم الجيد من مكونات المطبخ مصدرًا غنيًا للبوتاسيوم والنياسين وهما من المعادن الأساسية لجسمك.







تساهم في الحفاظ على بشرتك صحية ومتوهجة، من الصعب شرب عصير الزنجبيل وحده؛ ولجعلها ألذ يمكنك إضافة الليمون والخضار الأخرى أيضًا.









مشروبات تصفي البشرة



حان الوقت لبدء الشرب طريقك إلى بشرة أفضل من خلال مشروبات تصفي البشرة نعلم جميعًا أن هناك الكثير من المشروبات السكرية التي يمكن أن تدمر بشرتنا، لكن هل تعلم أن هناك العديد من المشروبات تصفي البشرة.



في الواقع، هناك العديد من العصائر وأنواع الشاي التي تساعد على تحسين إشراق البشرة ووضوحها وصحتها العامة، لذا، انطلق بأفضل مشروبات تصفي البشرة.



الشاي الأخضر حارب الاحمرار والالتهابات والأشعة فوق البنفسجية عن طريق تناول الشاي الأخضر طوال اليوم.



الشاي الأخضر مليء بمضادات الأكسدة التي تساعد على حماية البشرة من الجذور الحرة.





اعمل على تعزيز قوة الشاي الأخضر عن طريق إضافة المحليات الصحية مثل العسل أو الليمون للحصول على فوائد إضافية لمشروبات تصفي البشرة.









الخيار إضفاء الحيوية على المياه اليومية عن طريق إضافة الخيار إلى المزيج.





الخيار مليء بالمعادن المعززة للبشرة مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم والسيليكا، والتي تساعد على إعطاء البشرة توهجًا مشعًا.



ماء جوز الهند حسن من إشراق بشرتك ومرونتها عن طريق شرب ماء جوز الهند.





المشروب مليء بفيتامين C والكالسيوم والبوتاسيوم الذي يساعد على إضافة الرطوبة إلى الجلد وكذلك يساعد على حمايته من أشعة الشمس الضارة.





مشروب النضارة وصفاء البشرة

1. عصير الجزر والشمندر عصير الجزر والشمندر أفضل إكسير في الخليج وكييف. جذر الشمندر غني بالعناصر الغذائية الأساسية بما في ذلك البوتاسيوم والزنك والحديد وحمض الفوليك والمنغنيز وفيتامين C، وكلها معروفة بتنقية الدم مما يؤدي إلى بشرة متوهجة.





يحتوي الجزر على فيتامين أ الذي يحارب حب الشباب والتجاعيد والتصبغ وتفاوت لون البشرة. في الواقع، العصير غني بالألياف التي تسهل حركة الأمعاء والإفراز، وبالتالي تنظف معدتك.







مشروبات مفيدة للشعر والبشرة

عصير طماطم طازج الطماطم مليئة بتركيزات عالية من مضادات الأكسدة التي تساعد في تقليل علامات الشيخوخة المبكرة مثل التجاعيد والخطوط الدقيقة، مما يجعل بشرتك تبدو أكثر نضارة وشبابًا.





تساعد الطماطم في تقليص المسام وإزالة السمرة وتقليل الدهون، يعد شرب كوب من عصير الطماطم بالتأكيد أحد أفضل العصائر لبشرة متوهجة، وتعد افضل مشروبات مفيده للشعر والبشرة.



مشروب الجمال والبياض

عصير الصبار يعد عصير الصبار أحد المهام المتعددة التي تصنع العجائب لبشرتك وشعرك إلى جانب الصحة العامة، إنه غني بالفيتامينات والمعادن التي تساعد في الحفاظ على التوهج الطبيعي لبشرتك، يحتوي على هرمونات مثل الأكسين والجبريلين المعروفين بعلاجات الجلد.





