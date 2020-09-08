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محافظات

محافظ بورسعيد: انتظام انتخابات الإعادة لمجلس الشيوخ بجميع اللجان في اليوم الأول

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 10:56 ص
صدى البلد
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كتب محمد الغزاوى
انطلق ماراثون جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ 2020، داخل محافظة بورسعيد بانتظام عمل اللجان في تمام التاسعة صباح اليوم الثلاثاء والتى فتحت أبوابها لاستقبال الناخبين، للتصويت فى اليوم الأول من أيام الاقتراع، ويستمر التصويت حتى التاسعة مساء، مع السماح لآخر ناخب متواجد داخل الحرم الانتخابي بالتصويت.

وأكد محافظ بورسعيد أن  ١٠٨ لجان انتخابية على مستوى بورسعيد بدأت العمل في موعدها لاستقبال المواطنين دون أى معوقات، مؤكدة على انتظام العمل فى جميع  اللجان الانتخابية. 

وأضاف أن القضاة المشرفين على عمليات التصويت وصلوا الى مقرات اللجان في المواعيد المحددة، كما حرص رؤساء اللجان على المسافات الآمنة بين الناخبين والتنبيه بإعطاء الأولوية لكبار السن وذوي الإعاقة بالدخول لتصويت، كما طالبوا الناخبين بالحفاظ على ارتداء الكمامة عند التصويت.


يذكر أنه يحق لنحو ٥١٤ ألف ناخب من ابناء بورسعيد مقيدا في قاعدة البيانات، التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، تم توزيعهم على ٩٨ مركزا انتخابيا  و١٠٨  لجان، بإشراف قضائي كامل.
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