وزير التعليم يحسم الجدل حول كيفية تواجد الطلاب في المدارس في ظل أزمة كورونا.. اليوم

يعقد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم، مؤتمرا صحفيا في الثانية من ظهر اليوم، الثلاثاء 8 سبتمبر 2020، عن تفاصيل العام الدراسي الجديد ٢٠٢٠ - ٢٠٢١ في ضوء الموقف الراهن لجائحة كورونا.





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ومن المقرر خلال هذا المؤتمر أن يكشف وزير التربية والتعليم عن تفاصيل نظام التعليم العام، وكيفية التواجد في المدارس، ومصادر التعلم المتنوعة.









كما سيتحدث وزير التربية والتعليم عن تفاصيل الثانوية العامة القادمة، والمشروعات الكبرى قيد التنفيذ، وتدريب المعلمين، والنماذج الاقتصادية الجديدة لتطوير التعليم، وإثابة المعلمين، وتنمية موارد الإدارات والمديريات التعليمية لتطوير الخدمة التعليمية.









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ومن المقرر أن يتم في الثانية ظهرًا عمل بث مباشر لمؤتمر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على القنوات المصرية وعلى صفحة وزارة التربية والتعليم على "فيس بوك".