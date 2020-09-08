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محافظات

ضبط طن ونصف سماد بمخزن مخالف خلال حملة مكبرة بمركز سمالوط بالمنيا

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 10:55 ص
صدى البلد
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ايمن رياض

نفذت الوحدة المحلية لمركز سمالوط بالمنيا، حملة تموينية مكبرة لضبط الأسواق بالمدينة، بالتعاون والتنسيق مع مديرية التموين ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك وذلك لأحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية للمواطنين، لرفع مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين .

يأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بإحكام الرقابة على كافة القطاعات الخدمية، حيث شدد المحافظ علي ضرورة تكثيف الحملات لرصد المخالفات والقضاء على كافة ظواهر الغش والتجاري والتدليس.
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من جانبه أوضح محمد سيد رئيس المركز، أن الحملات أسفرت عن ضبط كمية من الدقيق المدعم بالسوق السوداء، و٤ مخازن سلع غذائية مخالفة، و١.٥ طن سماد حر بمخزن مخالف، ومصنع خل بدون ترخيص، وسيارة محملة بلبن فاسد، كما تم تحرير ٢٦ مخالفة لمخابز بها نقص في الوزن، وتبديد وعدم التزام بمواعيد التشغيل، بالإضافة الى تنفيذ ١٦٨ ازالة إدارية، و٢٦ غرامة فورية، و٩ محاضر اشغال طبقا للقانون ١٤٠ لسنة ١٩٥٦ وتم تحويل المحاضر والمخالفات الى النيابة العامة بسمالوط.
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