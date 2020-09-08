ضبط طن ونصف سماد بمخزن مخالف خلال حملة مكبرة بمركز سمالوط بالمنيا





نفذت الوحدة المحلية لمركز سمالوط بالمنيا ، حملة تموينية مكبرة لضبط الأسواق بالمدينة، بالتعاون والتنسيق مع مديرية التموين ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك وذلك لأحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية للمواطنين، لرفع مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين .





يأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بإحكام الرقابة على كافة القطاعات الخدمية، حيث شدد المحافظ علي ضرورة تكثيف الحملات لرصد المخالفات والقضاء على كافة ظواهر الغش والتجاري والتدليس.

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