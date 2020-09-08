AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

توافد المواطنين على جولة إعادة انتخابات الشيوخ لاختيار 26 مقعدًا بمحافظات سوهاج والمنوفية والأقصر

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 11:03 ص
بدأ توافد الناخبين
بدأ توافد الناخبين على اللجان
Advertisements
ريهام فيكتور
عرضت فضائية إكسترا نيوز بعض اللقطات حول بدء توافد الناخبين على اللجان فى انطلاق تصويت المصريين فى الداخل بجولة الإعادة على 26 مقعدًا من أمام عدة محافظات منها محافظة سوهاج وبالتحديد فى مركز طهطا، إلى جانب محافظة المنوفية ومحافظة الأقصر من أمام مدرسة الأقصر الإعدادية.

انطلقت منذ قليل، أول أيام عمليات الاقتراع فى جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ 2020 فى الداخل والتى تستمر حتى التاسعة مساءًـ، وذلك لحسم 26 مقعدا بالنظام الفردى فى 14 محافظة متبقية من الجولة الأولى، حيث فتحت اللجان الفرعية أبوابها أمام الناخبين فى الداخل للتصويت فى جولة الإعادة من انتخابات مجلس الشيوخ، ويخوض خلالها 52 مرشحا جولة الإعادة على 26 مقعدا بالنظام الفردى فى 14 محافظة وهى الجيزة، القليوبية، بورسعيد، الإسماعيلية، المنوفية، كفر الشيخ، دمياط، بني سويف، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، مطروح.

وأعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، عن إجراء جولة الإعادة فى انتخابات مجلس الشيوخ وفق أعلى معايير الشفافية والنزاهة الدولية، تحت إشراف قضائي كامل، ووسط إجراءات احترازية مشددة اتخذتها الهيئة للوقاية من فيروس كورونا لحماية أطراف العملية الانتخابية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لجان شبرا الخيمة تفتح أبوابها لاستقبال الناخبين في أول أيام التصويت بانتخابات الشيوخ

ملتزمون بارتداء الكمامات.. بدء توافد الناخبين بلجان شبرا الخيمة الانتخابية

الوطنية للانتخابات: اقتراع الشيوخ تم وفق أعلى معايير الشفافية والنزاهية الدولية.. و9 ملايين مواطن أدلوا بأصواتهم.. والإعادة على 26 وحسم 74 مقعدا فرديا في الجولة الأولى

الجريدة الرسمية تنشر النتائج الكاملة لانتخابات مجلس الشيوخ .. مستند

القائمة حسمت مقاعدها| ننشر النصاب القانوني لفوز مرشحي الفردي في إعادة انتخابات "الشيوخ"

استثناء خاص لذوي الإعاقة .. 10 خطوات لـ التصويت بإعادة انتخابات الشيوخ

ترشيحاتنا

عصام الحضري: عودة رمضان صبحي للأهلي مستحيلة

اصطدام قطار بلوحة إعلانات في الغربية يعطل الحركة على خط طنطا - المحلة.. صور

غريبة ومحتشمة.. 15 صورة تكشف إطلالات مفيدة شيحة في عيد ميلادها

بعد قليل.. اللجان تفتح أبوابها للتصويت في انتخابات إعادة مجلس الشيوخ

سوريا تحترق.. النيران تلتهم غابات الساحل السوري وفرق الإطفاء عاجزة عن السيطرة

السودان.. تحذيرات من تدهور الأوضاع وانهيار آلاف المنازل بعد ارتفاع منسوب النيل

AdvertisementS

4 قضايا لن يتطرق لها وزير التعليم اليوم.. شوقي: سنؤجلها لمؤتمر لاحق

شوبير يفتح النار على رمضان صبحي: انت رايح بيراميدز عشان الفلوس والأهلي عنوان البطولات

انخفاض واضح..ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

أحمد موسى: الخاتم المسحور سبب فوز الأهلي على حرس الحدود.. وبكاء أبناء فؤاد المهندس ورجاء الجداوي على الهواء

اشتهرت في مصر بأغنية شوكلاته.. وفاة الفنانة السودانية ستونة

بعد رحيل عايدة كامل.. من هو ابنها الوحيد ورد فعله عقب وفاتها

السيلفي القاتل.. سائح يلقى حتفه بشكل مأساوي بسبب صورة تذكارية وسط الطبيعة

كاش مايوه وفساتين مبهجة.. نجمات فوق الـ50 تحدين السن بإطلالات شبابية

تراجع 4 قروش.. أسعار الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 8-9-2020

فاطمة طالبة الأزهر ماتت مقتولة ولا منتحرة.. شقيقها: جوزها كان بيضربها عايزها تلبس الجلابية الفلاحى ومتحطش مكياج

خاتم وليد سليمان.. مرتضى منصور يعلق على فوز الأهلي أمام حرس الحدود

بعد إحرازه هدفا عالميا.. هاشتاج #طاهر_محمد_طاهر يتصدر تويتر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السيلفي القاتل.. سائح يلقى حتفه بشكل مأساوي بسبب صورة تذكارية وسط الطبيعة

سعر ومواصفات نيسان جوك 2021 nissan juke الشكل الجديد.. صور

بدون مكياج.. دينا تظهر بطبيعتها والجمهور: صباح الورد