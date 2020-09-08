توافد المواطنين على جولة إعادة انتخابات الشيوخ لاختيار 26 مقعدًا بمحافظات سوهاج والمنوفية والأقصر

عرضت فضائية إكسترا نيوز بعض اللقطات حول بدء توافد الناخبين على اللجان فى انطلاق تصويت المصريين فى الداخل بجولة الإعادة على 26 مقعدًا من أمام عدة محافظات منها محافظة سوهاج وبالتحديد فى مركز طهطا، إلى جانب محافظة المنوفية ومحافظة الأقصر من أمام مدرسة الأقصر الإعدادية .



