توافد المواطنين على جولة إعادة انتخابات الشيوخ لاختيار 26 مقعدًا بمحافظات سوهاج والمنوفية والأقصر

عرضت فضائية إكسترا نيوز بعض اللقطات حول بدء توافد الناخبين على اللجان فى انطلاق تصويت المصريين فى الداخل بجولة الإعادة على 26 مقعدًا من أمام عدة محافظات منها محافظة سوهاج وبالتحديد فى مركز طهطا، إلى جانب محافظة المنوفية ومحافظة الأقصر من أمام مدرسة الأقصر الإعدادية.
انطلقت منذ قليل، أول أيام عمليات الاقتراع فى جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ 2020 فى الداخل والتى تستمر حتى التاسعة مساءًـ، وذلك لحسم 26 مقعدا بالنظام الفردى فى 14 محافظة متبقية من الجولة الأولى، حيث فتحت اللجان الفرعية أبوابها أمام الناخبين فى الداخل للتصويت فى جولة الإعادة من انتخابات مجلس الشيوخ، ويخوض خلالها 52 مرشحا جولة الإعادة على 26 مقعدا بالنظام الفردى فى 14 محافظة وهى الجيزة، القليوبية، بورسعيد، الإسماعيلية، المنوفية، كفر الشيخ، دمياط، بني سويف، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، مطروح.
وأعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، عن إجراء جولة الإعادة فى انتخابات مجلس الشيوخ وفق أعلى معايير الشفافية والنزاهة الدولية، تحت إشراف قضائي كامل، ووسط إجراءات احترازية مشددة اتخذتها الهيئة للوقاية من فيروس كورونا لحماية أطراف العملية الانتخابية.