البابا تواضروس يستقبل أسقف دمياط وكفر الشيخ بالمقر البابوي

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بالمقر البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون اليوم نيافة الأنبا ماركوس أسقف دمياط وكفر الشيخ والبراري.





المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية – في تصريح له – إن قداسة البابا تواضروس الثاني ناقش مع نيافة الأنبا ماركوس أسقف دمياط وكفر الشيخ والبراري مجموعة من الموضوعات المتعلقة بشئون الإيبارشية وأحوال الخدمة. وقال القس بولس حليم





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كانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية قد أصدرت أمس العدد الجديد من مجلة الكرازة في نسخة الكترونية بدون النسخة الورقية نظرًا لاستمرار الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، بسبب فيروس كورونا.





وحمل غلاف العدد الجديد أيقونة قبطية يتوسطها السيد المسيح وبأركانها الأربعة صورًا لعددًا من شهداء كنيستنا القبطية وذلك بمناسبة الاحتفال بالسنة القبطية الجديدة ١٧٣٧ ش.





وجاءت افتتاحية العدد لقداسة البابا تواضروس الثاني تحت عنوان " الأحد... قادم" تلك العبارة التي كان يسجلها الشهداء بدمائهم على جدران السجون كما أشار قداسته، وهي تعني الحياة السمائية وان الموت هو ربح للحياة الدائمة مع المسيح.



