AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

البابا تواضروس يستقبل أسقف دمياط وكفر الشيخ بالمقر البابوي

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 10:58 ص
قداسة البابا تواضروس
قداسة البابا تواضروس الثاني
Advertisements
سامح سلام
استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بالمقر البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون اليوم نيافة الأنبا ماركوس أسقف دمياط وكفر الشيخ والبراري.

وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية – في تصريح له  – إن قداسة البابا تواضروس الثاني ناقش مع نيافة الأنبا ماركوس أسقف دمياط وكفر الشيخ والبراري مجموعة من الموضوعات المتعلقة بشئون الإيبارشية وأحوال الخدمة.

اقرأ أيضا:

كانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية قد أصدرت أمس العدد الجديد من مجلة الكرازة في نسخة الكترونية بدون النسخة الورقية نظرًا لاستمرار الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، بسبب فيروس كورونا.

وحمل غلاف العدد الجديد أيقونة قبطية يتوسطها السيد المسيح وبأركانها الأربعة صورًا لعددًا من شهداء كنيستنا القبطية وذلك بمناسبة الاحتفال بالسنة القبطية الجديدة ١٧٣٧ ش.

وجاءت افتتاحية العدد لقداسة البابا تواضروس الثاني تحت عنوان " الأحد... قادم" تلك العبارة التي كان يسجلها الشهداء بدمائهم على جدران السجون كما أشار قداسته، وهي تعني الحياة السمائية وان الموت هو ربح للحياة الدائمة مع المسيح.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لمتابعة أمور الخدمة .. البابا تواضروس يستقبل الأنبا أرساني أسقف هولندا

لمناقشة أمور الخدمة.. البابا تواضروس يستقبل أسقف كنائس وسط الجيزة

البابا تواضروس يستقبل رئيسة دير مارجرجس مصر القديمة

صدور عدد جديد من مجلة الكرازة.. والدكتورة منال عوض في لوحة شرف الأقباط

ترشيحاتنا

أسعار مرسيدس 2020 في مصر

اشتهرت في مصر بأغنية شوكلاته.. وفاة الفنانة السودانية ستونة

عيار 24 بـ 963 جنيها للجرام.. أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 8-9-2020.. فيديو

غريبة ومحتشمة.. 15 صورة تكشف إطلالات مفيدة شيحة في عيد ميلادها

هل يقع الطلاق أثناء الحيض؟ العلماء يحسمون الجدل

وزير التعليم يكشف عن إجراءات إثابة المعلمين .. خلال ساعات

AdvertisementS

4 قضايا لن يتطرق لها وزير التعليم اليوم.. شوقي: سنؤجلها لمؤتمر لاحق

انخفاض واضح..ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

شوبير يفتح النار على رمضان صبحي: انت رايح بيراميدز عشان الفلوس والأهلي عنوان البطولات

أحمد موسى: الخاتم المسحور سبب فوز الأهلي على حرس الحدود.. وبكاء أبناء فؤاد المهندس ورجاء الجداوي على الهواء

اشتهرت في مصر بأغنية شوكلاته.. وفاة الفنانة السودانية ستونة

بعد رحيل عايدة كامل.. من هو ابنها الوحيد ورد فعله عقب وفاتها

السيلفي القاتل.. سائح يلقى حتفه بشكل مأساوي بسبب صورة تذكارية وسط الطبيعة

كاش مايوه وفساتين مبهجة.. نجمات فوق الـ50 تحدين السن بإطلالات شبابية

تراجع 4 قروش.. أسعار الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 8-9-2020

فاطمة طالبة الأزهر ماتت مقتولة ولا منتحرة.. شقيقها: جوزها كان بيضربها عايزها تلبس الجلابية الفلاحى ومتحطش مكياج

خاتم وليد سليمان.. مرتضى منصور يعلق على فوز الأهلي أمام حرس الحدود

بعد إحرازه هدفا عالميا.. هاشتاج #طاهر_محمد_طاهر يتصدر تويتر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السيلفي القاتل.. سائح يلقى حتفه بشكل مأساوي بسبب صورة تذكارية وسط الطبيعة

سعر ومواصفات نيسان جوك 2021 nissan juke الشكل الجديد.. صور

بدون مكياج.. دينا تظهر بطبيعتها والجمهور: صباح الورد