الشرطة تساعد كبار السن للادلاء بأصواتهم فى جولة الإعادة بانتخابات الشيوخ..شاهد

استقبلت اللجان الانتخابية لإعادة مجلس الشيوخ فى اليوم الاول بمحافظة الجيزة الناخبين وسط تأمين كبير من جانب الشرطة.





‎والتزام افراد الشرطة بمساعدة الناخبين وكبار السن و اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية من الحفاظ على التباعد الاجتماعى وارتداء الكمامات لمنع الاصابة بفيروس كورونا المستجد .





‎وتجرى جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ في 14 محافظة على مستوى الجمهورية.



