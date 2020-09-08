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أخبار البلد

الشرطة تساعد كبار السن للادلاء بأصواتهم فى جولة الإعادة بانتخابات الشيوخ..شاهد

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 11:09 ص
صدى البلد
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رنا اشرف - محمد هانى - اشرف العمدة
استقبلت اللجان الانتخابية لإعادة مجلس الشيوخ فى اليوم الاول بمحافظة الجيزة الناخبين وسط تأمين كبير من جانب الشرطة.

‎والتزام افراد الشرطة بمساعدة الناخبين وكبار السن و اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية من الحفاظ على التباعد الاجتماعى وارتداء الكمامات لمنع الاصابة بفيروس كورونا المستجد . 

‎وتجرى جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ في 14 محافظة على مستوى الجمهورية.

‎ويتنافس في إعادة مجلس الشيوخ ٥٢ مرشحا على ٢٦ مقعدا في ١٤ محافظة؛ وهي القليوبية والإعادة فيها على مقعد واحد، والمنوفية على مقعدين، وكفر الشيخ مقعدين، والجيزة مقعد واحد، وبني سويف مقعد واحد، وأسيوط ثلاثة مقاعد، وسوهاج خمسة مقاعد، وقنا ثلاثة مقاعد، والأقصر مقعدين، وأسوان مقعدين، ودمياط مقعد واحد، وبورسعيد مقعد واحد، والإسماعيلية مقعد واحد، ومطروح مقعد واحد؛ وذلك بعد حسم 74 مقعدًا من الجولة الأولى وإعلان فوز القائمة الوطنية من "أجل مصر" بعد حصولها على نسبة الـ 5% من عدد الناخبين المقيدين بقاعد بيانات الناخبين في الدوائر الأربعة التي خصصت لنظام القائمة.
الشرطة تساعد كبار السن للادلاء بأصواتهم فى جولة الإعادة بانتخابات الشيوخ..شاهد
الشرطة تساعد كبار السن للادلاء بأصواتهم فى جولة الإعادة بانتخابات الشيوخ..شاهد
الشرطة تساعد كبار السن للادلاء بأصواتهم فى جولة الإعادة بانتخابات الشيوخ..شاهد
الشرطة تساعد كبار السن للادلاء بأصواتهم فى جولة الإعادة بانتخابات الشيوخ..شاهد
الشرطة تساعد كبار السن للادلاء بأصواتهم فى جولة الإعادة بانتخابات الشيوخ..شاهد
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