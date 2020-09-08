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محافظات

محافظ الشرقية يتفقد مخابز كفر العزازي ويضبط سيارة تسير عكس الاتجاه

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 11:28 ص
صدى البلد
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محمد الطحاوي

فاجأ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مخابز قرية كفر العزازي التابعة لمركز أبو حماد، للاطمئنان على سير العمل بها والتأكد من جودة الخبز المقدم للمواطنين، ومراعاته للمواصفات من حيث الجودة والوزن المقرر والوقوف على أي مخالفات أو شكاوى من المواطنين.


وقام المحافظ، بمراجعة وزن رغيف الخبز للتأكد من مراعاته للوزن المقرر، مشددًا على اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال مخالفات التلاعب بالوزن لضمان وصول الخبز للمواطنين.


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وشدد المحافظ، على نظافة المعدات المستخدمة في تجهيز الخبز والأدوات المستخدمة في وزن الرغيف وإلزام العاملين بالمخبز بارتداء الكمامة الواقية لمواجهة الأمراض والأوبئة والتنبية على المواطنين مراعاة المسافات البينية حفاظًا على صحة وسلامة الجميع.

 

كما استفسر المحافظ من الأهالي عن مدى رضاهم عن جودة الخبز المقدم و توافره منعًا لحدوث أي تلاعب أو استغلال لهم.

 

أكد محافظ الشرقية على وكيل وزارة التموين للمتابعة المستمرة لسير العمل بالمخابز والتأكد من الالتزام بحصص الدقيق المقررة لها وتقديم خبز جيد للمواطن مع إلزام مفتشي التموين بالمرور اليومي على المخابز وتحرير محاضر للمخالفين لضمان وصول الخبز المدعم لمن يستحق.


كما قام محافظ الشرقية، بضبط سيارة  تسير عكس الاتجاه بطريق الزقازيق/ أبو حماد، ليصدر المحافظ توجيهاته لرجال المرور بإيقاف السيارة وسحب رخصة القيادة واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفة، جاء ذلك خلال جولته المفاجئة لمركز ومدينة أبو حماد للاطمئنان على مستوى النظافة ورفع القمامة أولًا بأول من الشوارع والميادين العامة خلق جو بيئي وصحي للمواطنين ومتابعة انتظام سير العمل بالمنشآت الخدمية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المقصرين.


وأكد المحافظ أن السير عكس الاتجاه جريمة في حق الوطن والمواطن يترتب عليه وقوع حوادث، ويتسبب في إزهاق أرواح الأبرياء.

 

وجه المحافظ مدير إدارة المرور بتكثيف التواجد المروري بمختلف شوارع وميادين المحافظة، لإعادة الانضباط  للشارع واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال أصحاب السيارات والسائقين غير الملتزمين، مطالبًا أصحاب السيارات بضرورة الالتزام بقواعد المرور واحترام القانون.

محافظ الشرقية يتفقد مخابز كفر العزازي ويضبط سيارة تسير عكس الاتجاه
محافظ الشرقية يتفقد مخابز كفر العزازي ويضبط سيارة تسير عكس الاتجاه
محافظ الشرقية يتفقد مخابز كفر العزازي ويضبط سيارة تسير عكس الاتجاه
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