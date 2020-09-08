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محافظات

بتكلفة مليار و 96 مليون جنيه.. الشرقية تحتفل بعيدها القومي بافتتاح 55 مشروعا تنمويا

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 10:58 ص
صدى البلد
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محمد الطحاوي

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن إحتفالات المحافظة بعيدها القومي لهذا العام 2020 ، والموافق التاسع من سبتمبر ذكرى وقفة الزعيم أحمد عرابي ابن قرية هريه رزنه أمام خديوي البلاد مطالبًا بالحرية والكرامة ستشهد إفتتاح 55 مشروعا تنمويا وخدميا في قطاعات " الصرف الصحي – الإسكان – الكهرباء - الأبنية التعليمية - الشباب والرياضة " بتكلفة إجمالية  مليار و 96 مليونا و 100 ألف جنيه لتعود بالنفع والفائدة على أبناء المحافظة ولتسهم في إحداث التنمية المستدامة وتقديم حياة أفضل للمواطنين ولتحقيق آمال وطموحات أهالي الشرقية.

أوضح محافظ الشرقية أن المشروعات المنفذه في القطاعات المختلفة بيانها كالآتي :-


قطاع الصرف الصحي..

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تم الإنتهاء من تنفيذ (10) مشروعات ، بتكلفة 510 مليون  و 200 ألف  جنيه شملت  إنشاء شبكات ومحطات رفع وخطوط طرد  قرية الطويلة وربطها على محطة معالجة القرين بتكلفة 90 مليون جنيه  ،  ومشروع إنشاء شبكات ومحطاط رفع وخطوط طرد قرى الصوالح A  ( الجعافرة – الخطارة الصغرى ) بتكلفة 87 مليون و 500 ألف جنيه ، ومشروع إنشاء شبكات ومحطات رفع وخطوط طرد قرى الصوالح D  ( الهيصمية ) بتكلفة 71 مليون جنيه وذلك بمركز فاقوس.


ومشروع صرف صحي السعدية ( محطة رفع ) بتكلفة 20 مليون جنيه ، بمركز بلبيس.

ومشروع صرف صحي العراقي ( محطة رفع ) بتكلفة 15 مليون جنيه ، ومشروع صرف صحي السعدية ( محطة رفع ) بتكلفة 20 مليون جنيه ، ومشروع صرف صحي الحلمية ( محطة رفع ) بتكلفة 10 مليون جنيه ، ومشروع صرف صحي شنباره الطنانات ( محطة رفع ) بتكلفة 10 مليون جنيه  وذلك بمركز أبو حماد.

ومشروع صرف صحي متكامل قرية حمادة قرى (حمادة – الروزقية – السعادات ) بتكلفة 84 مليون جنيه  ، ومشروع صرف صحي متكامل زور أبو الليل ( الخواجة بنايوتي – زور أبو الليل ) بتكلفة 102 مليون و 700 ألف جنيه بمركز أولاد صقر .


قطاع الإسكان ..

 تم الإنتهاء من تنفيذ ( 7) مشروعات بإجمالي تكلفة 62 مليون و700 ألف جنيه شملت إنشاء عمارة سكنية (إستثماري) بجوار قسم شرطة ثان الزقازيق تضم 24وحدة سكنية و8 محال تجارية بتكلفة 12 مليون جنيه ، وإنشاء برج سكني إستثماري بشارع فاروق بجوار سوق الجملة بالزقازيق يضم 44 وحدة سكنية و8 محال تجارية بتكلفة 14 مليون جنيه ،  وإنشاء مبنى الحماية المدنية بالزقازيق بتكلفة مليون جنيه وذلك بمركز ومدينة الزقازيق.


وإنشاء مبنى الحماية المدنية بتكلفة 6.4 مليون جنيه ، والمكتبة العامة بتكلفة 20 مليون جنيه ، و مجمع خدمات فاقوس بتكلفة 5.5 مليون جنيه وذلك بمركز ومدينة فاقوس .

وإنشاء مكتب بريد بالمنطقة الصناعية ببلبيس بتكلفة 3.8 مليون جنيه .


قطاع الكهرباء..

 تم الإنتهاء من تنفيذ (7) مشروعات بإجمالي تكلفة 295 مليون جنيه  شملت إنشاء موزعات جهد متوسط الشهداء بتكلفة 40 مليون جنيه وموزع جهد متوسط بردين الجديد بتكلفة 45 مليون جنيه ، وموزع جهد متوسط الأوقاف بتكلفة 35 مليون جنيه ، وذلك بمركز ومدينة الزقازيق.


وموزع جهد متوسط ( أحمد حلمي ) بتكلفة 50  مليون جنيه بفاقوس ، وموزع جهد متوسط شبرا النخلة بتكلفة 40 مليون جنيه ببلبيس و موزع جهد متوسط السدس بتكلفة 40 مليون جنيه بالإبراهيمية ، وموزع جهد متوسط حانوت بتكلفة 45 مليون جنيه بمركز كفر صقر .


قطاع الأبنية التعليمية..

 تم الإنتهاء من تنفيذ (28) مشروعا بإجمالي تكلفة 220 مليون و700 ألف جنيه ، شملت إنشاء 17 مدرسة جديدة وتوسعة 4 مدارس ، وإحلال جزئي لعدد 5 مدارس وإحلال كلي لمدرستين  بمراكز ( الزقازيق – فاقوس – بلبيس – منيا القمح – أبو حماد – أولاد صقر – الإبراهيمية – الحسينية – كفر صقر – مشتول السوق – ههيا – ديرب نجم – مدينة العاشر من رمضان )


قطاع الشباب والرياضة ..

تم الإنتهاء من تنفيذ (3) مشروعات بإجمالي تكلفة 7 مليون و 500 ألف جنيه شملت إنشاء مركز شباب نشوه حيث يضم ملعب نجيل صناعي و مبنى وسور بتكلفة 2 مليون و 500 ألف جنيه بمركز الزقازيق ، وإنشاء مركز شباب الكيلانية ويضم ملعب نجيل صناعي و مبنى وسور بتكلفة مليون و 500 ألف جنيه وذلك بمركز فاقوس.


وإنشاء مركز شباب الإبراهيمية و يضم ملعب نجيل قانوني بتكلفة 3 مليون و 500 ألف جنيه بمركز الإبراهيمية.


أرسل محافظ الشرقية تحية إعزاز وتقدير لكل من أعطى وبذل الجهد في التفاني والإخلاص لخدمة وطنه وأبنائه وتهنئة خالصة لأبناء الشرقية بمناسبة إحتفالاتهم بعيدهم القومي ليمثل دافعًا حقيقيًا أمام الجميع لتحقيق رؤية مصر 2030  لتحقيق التنمية المستدامة في كافة المجالات وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

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