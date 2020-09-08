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تعليم

قرارات مرتقبة لـ وزير التعليم بشأن العام الدراسي الجديد.. بعد قليل

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 12:22 م
طارق شوقي
طارق شوقي
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ياســـمين بدوي

يعقد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم، مؤتمرا صحفيا بعد قليل ، للإعلان عن تفاصيل العام الدراسي الجديد ٢٠٢٠ - ٢٠٢١ في ضوء الموقف الراهن لجائحة كورونا.


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ومن المقرر خلال هذا المؤتمر أن يكشف وزير التربية والتعليم عن تفاصيل نظام التعليم العام، وكيفية التواجد في المدارس، ومصادر التعلم المتنوعة.



كما سيتحدث وزير التربية والتعليم عن تفاصيل الثانوية العامة القادمة، والمشروعات الكبرى قيد التنفيذ، وتدريب المعلمين، والنماذج الاقتصادية الجديدة لتطوير التعليم، وإثابة المعلمين، وتنمية موارد الإدارات والمديريات التعليمية لتطوير الخدمة التعليمية.



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ومن المقرر أن يتم في الثانية ظهرًا عمل بث مباشر لمؤتمر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على القنوات المصرية وعلى صفحة وزارة التربية والتعليم على "فيس بوك".


وفي هذا التقرير ينشر موقع صدى البلد ، التفاصيل الكاملة للخريطة الرسمية الخاصة بـ العام الدراسي الجديد :

* تبدأ الدراسة في العام الدراسي الجديد 2020-2021 يوم السبت الموافق 17 أكتوبر 2020
* يبدأ الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجديد 2020-2021، يوم السبت الموافق 17 أكتوبر 2020 ويستمر حتى يوم 5 فبراير 2021 (مدة أيام الدراسة الفعلية 93 يومًا)
* تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق 23 يناير 2021

* تبدأ إجازة نصف العام الدراسي يوم السبت الموافق 6 فبراير 2021  حتى يوم الخميس 18 فبراير 2021 (لمدة 15 يومًا).
* يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم 20 فبراير 2021 ويستمر حتى 17 يونيو 2021 (مدة الدراسة الفعلية 96 يومًا).
* تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق 15 مايو 2021
* تقام امتحانات الدبلومات الفنية يوم السبت 29 مايو 2021
* تقام امتحانات الثانوية العامة يوم السبت 19 يونيو 2021.
* ينتهي العام الدراسي الجديد يوم الخميس 24 يونيو 2021
*مدة الدراسة الفعلية خلال العام الدراسي الجديد 33 أسبوعًا
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