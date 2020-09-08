احذر.. سخط الله عز وجل في 3 أمور

قال مجمع البحوث الإسلامية، ان على الإنسان أن يحذر سخط الله سبحانه وتعالى في ثلاث: احذر أن تقصر فيما أمرك ، واحذر أن يراك وأنت لا ترضى بما قسم لك ، وأن تطلب شيئًا من الدنيا فلا تجده أن تسخط على ربك.
وأوضح المجمع عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه فيما ورد عن سفيان الثوري، أنه قال :«احذر سخط الله في ثلاث: التقصير فيما أمرك به، وأن يراك وأنت لا ترضى بما قسمه لك ، وأن تطلب من الدنيا شيئًا ولا تجده فتسخط على ربك».
وأوضح المجمع عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه فيما ورد عن سفيان الثوري، أنه قال :«احذر سخط الله في ثلاث: التقصير فيما أمرك به، وأن يراك وأنت لا ترضى بما قسمه لك ، وأن تطلب من الدنيا شيئًا ولا تجده فتسخط على ربك».
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