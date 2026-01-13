«سكن لكل المصريين» يمكّن 686 ألف أسرة من الحصول على وحدات سكنية

قال شريف حمدي مدير العمليات في البنك الدولي إن الدولة حققت سلسلة نجاحات كبيرة في تنفيذ برنامج سكن لكل المصريين، لافتا إلى أن البنك الدولي ساعد في هذا البرنامج من خلال التمويل وتقديم الاستشارات، وقال إن حجم تمويل البنك للبرنامج وصل إلى 2 مليار دولار .

وأضاف حمدي أن 686 ألف سرة تم تمكينهم للحصول على وحدات سكنية، اغلبهم يحصلون للسكن للمرة الأولى، كما وفر البرنامج 4 ملايين فرصة عمل .

وتابع مدير العمليات أن البرنامج مع البنك الدولي يمتد لعدد من المبادرات والبرامج المصرية .

جاء ذلك خلال احتفالية سكن كل المصريين 10 سنوات من الإنجاز المنعقد بالعاصمة الجديدة.