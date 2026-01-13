قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير التعليم يصدر تكليفات جديدة لمعلمي الدفعة الثانية من المبادرة الرئاسية 1000 مدير مدرسة
واشنطن تشدد الخناق على الإخوان.. روبيو يتعهد بحرمان الجماعة من جميع مصادر التمويل
استمرار الأجواء شديدة البرودة مصحوبة برياح| مستجدات الطقس
مدبولي: سكن لكل المصريين من أقرب المشروعات إلى قلبي
أوبتا تتوقع الفائز من مواجهة مصر والسنغال في نصف نهائي أمم إفريقيا
دعاء السيدة زينب لأهل مصر .. كلمات اشتملت الخير كله فماذا قالت؟
وفاة سكوت آدامز مبتكر ديلبرت بعد مضاعفات مرض السرطان
محدش فيكم بيتأثر بالإصابات | الدردير يوجّه رسالة صادمة لمنتخب السنغال قبل لقاء مصر
وزير الإٍسكان: التوسع في إنشاء مشاريع الإسكان الإجتماعي بالمدن الجديدة
طيّرت فلوس كتير | أفشة يودع جماهير الأهلي بمنشور غير متوقع
فوز مصر برئاسة المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب
«سكن لكل المصريين» يمكّن 686 ألف أسرة من الحصول على وحدات سكنية
قال شريف حمدي مدير العمليات في البنك الدولي إن الدولة حققت سلسلة نجاحات كبيرة في تنفيذ برنامج سكن لكل المصريين، لافتا إلى أن البنك الدولي ساعد في هذا البرنامج من خلال التمويل وتقديم الاستشارات، وقال إن حجم تمويل البنك للبرنامج وصل إلى 2 مليار دولار .

وأضاف حمدي أن  686 ألف سرة تم تمكينهم للحصول على وحدات سكنية، اغلبهم يحصلون للسكن للمرة الأولى، كما وفر البرنامج 4 ملايين فرصة عمل .

وتابع مدير العمليات أن البرنامج مع البنك الدولي يمتد لعدد من المبادرات والبرامج المصرية .

جاء ذلك خلال احتفالية سكن كل المصريين 10 سنوات من الإنجاز المنعقد بالعاصمة الجديدة.

