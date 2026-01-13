المؤبد لمتهمة بالانضمام لجماعة إرهابية وحيازة مفرقعات بـ خلية الهرم

عاقبت محكمة جنايات مستأنف إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، متهمة في إعادة محاكمتها بالانضمام لجماعة إرهابية وحيازة مواد مفرقعة بالهرم بالقضية المعروفة بـ«خلية الهرم»، بالسجن المؤبد.

صدر الحكم برئاسة المستشار حماده الصاوى وعضوية المستشارين محمد عمار ورأفت زكي والدكتور علي عمارة، وسكرتارية محمد السعيد.

كانت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، قضت في مارس الماضى بالسجن المؤبد للمتهمة.

وجهت النيابة للمتهمة "م.س"، في القضية 45369 لسنة 2024 جنايات الهرم، عدة اتهامات بتصنيع وحيازة مواد مفرقعة والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية في الهرم وفيصل عن طريق زرع عبوات مفرقعة بجوار أحد البنوك.

كما وجه للمتهمة تهمة الانضمام لجماعة إرهابية تهدف لاستخدام العنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الاخلال بالنظام العام وتعريض حياة المجتمع وامنة للخطر، وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب في قلوبهم وتعريض حياتهم وحقوقهم للخطر وغيرها من الحقوق والحريات التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، ومنع السلطات العامة والمصالح الحكومية من القيام بأعمالها وتعطيل أحاكم الدستور والقوانين.