وزير التعليم يصدر تكليفات جديدة لمعلمي الدفعة الثانية من المبادرة الرئاسية 1000 مدير مدرسة
واشنطن تشدد الخناق على الإخوان.. روبيو يتعهد بحرمان الجماعة من جميع مصادر التمويل
استمرار الأجواء شديدة البرودة مصحوبة برياح| مستجدات الطقس
مدبولي: سكن لكل المصريين من أقرب المشروعات إلى قلبي
أوبتا تتوقع الفائز من مواجهة مصر والسنغال في نصف نهائي أمم إفريقيا
دعاء السيدة زينب لأهل مصر .. كلمات اشتملت الخير كله فماذا قالت؟
وفاة سكوت آدامز مبتكر ديلبرت بعد مضاعفات مرض السرطان
محدش فيكم بيتأثر بالإصابات | الدردير يوجّه رسالة صادمة لمنتخب السنغال قبل لقاء مصر
وزير الإٍسكان: التوسع في إنشاء مشاريع الإسكان الإجتماعي بالمدن الجديدة
طيّرت فلوس كتير | أفشة يودع جماهير الأهلي بمنشور غير متوقع
فوز مصر برئاسة المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب
«سكن لكل المصريين» يمكّن 686 ألف أسرة من الحصول على وحدات سكنية
أخبار العالم

واشنطن تلوح بالتصعيد .. البرنامج النووي الإيراني هدف محتمل

محمود عبد القادر

كشف مسؤول أميركي لصحيفة "نيويورك تايمز" أن البرنامج النووي الإيراني يأتي ضمن الأهداف المحتملة لأي ضربة أمريكية قادمة، في ظل تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران.

وأشار المسؤول إلى أن الهجمات الإلكترونية واستهداف المنظومة الأمنية الإيرانية ييعدان الخيار الأرجح في المرحلة الحالية.

وفي سياق متصل، وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسالة مباشرة إلى المحتجين في إيران، دعاهم فيها إلى “السيطرة على مؤسسات دولتهم”، مؤكداً أن “المساعدة في الطريق إليكم”.

وأعلن ترامب أنه ألغى جميع الاجتماعات مع المسؤولين الإيرانيين حتى يتوقف ما وصفه بـ”قتل المحتجين”.

وأضاف ترامب مخاطباً المحتجين: “من يقتلونكم سيدفعون ثمناً باهظاً”، في لهجة تصعيدية تعكس تشدداً أميركياً متزايداً تجاه السلطات الإيرانية.

من جانبها، أعلنت إيران، الثلاثاء، إحالة عدد من كبار مسؤولي الدولة إلى القضاء على خلفية الاحتجاجات المستمرة منذ أيام. ونقلت وكالة أنباء تسنيم عن رئيس هيئة التفتيش قوله إن قضايا بعض المسؤولين الذين “لم يلتزموا بواجباتهم في تلبية الاحتياجات العامة” قد أُحيلت بالفعل إلى القضاء.

وأوضح المسؤول الإيراني أن الشركات والمصانع والبنوك التي لم تف بالتزاماتها المتعلقة بالعملات الأجنبية ستُمنح مهلة أسبوع واحد فقط، وفي حال عدم الالتزام سيتم تحويلها إلى القضاء.

كما أفادت الوكالة برفع دعوى قضائية ضد البنك المركزي بسبب ما وصفته بـ”التقصير”، على أن تُحال القضية إلى القضاء قريباً.

البرنامج النووي الإيراني واشنطن وطهران التوتر بين واشنطن وطهران الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران

