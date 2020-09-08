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رياضة

رمضان السيد : بلدية المحلة استعاد جزءا كبيرا من اللياقة البدنية .. مستعدون للدوري

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 12:56 م
رمضان السيد
رمضان السيد
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عبدالله هشام
أكد رمضان السيد المدير الفني لفريق بلدية المحلة أن اللاعبين استعادوا جزءا كبير من لياقتهم البدنية بعد فترة التوقف الطويلة على خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد . 

وأضاف رمضان في تصريحات خاصة لصدي البلد : الراحة السلبية طويلة للغاية لكن خوضنا فترة الإعداد قوية خلال الاربع اسابيع الماضية واللاعبين خلال المباراة الودية الاخيرة امام فريق الداخلية لعبوا بشكل قوي وقدموا اداء مذهل . 

وأضاف رمضان : لم يظهر أننا بدأنا تدريبات منذ اربعة اسابيع فقط علي عكس الداخلية التي بدأت الإعداد منذ شهرين ، عبد الحميد حسن مدرب العام انضم حديثا الى الجهاز الفني للفريق وهو يمثل إضافة كبيرة لنا نتيجة لخبرته الكبيرة 

وأكمل : سنلعب اليوم أمام فريق المنصوره مباراة ودية في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا وسيكون هناك مباراة أخرى على ملعب المنصورة الأيام المقبلة . 

جدير بالذكر ان فريق بلدية المحلة يحتل المركز الثامن في جدول ترتيب مجموعة بحري برصيد 22 نقطة بينما يحتل فريق العاب دمنهور المركز الاول برصيد 33 نقطة .
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