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أخبار العالم

مدينة الملك عبدالله الاقتصادية تُعلِن عن بدء تشغيل أكبر مركز لوجيستي في السعودية

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 02:02 م
المملكة العربية السعودية
المملكة العربية السعودية
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ميس رضا
أعلن الوادي الصناعي في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية اليوم، عن بدء التشغيل التجريبي للمركز اللوجستي المتكامل الذي تنفذه أحد أكبر الشركات الرائدة في التوزيع بالمملكة، بطاقة استيعابية تسع لأكثر من 110 آلاف طبلية لتخزين المنتجات الطبية والغذائية باستخدام أحدث التقنيات، وفقًا لأحدث المعايير العالمية، حيث بدأت الشركة في استلام الشحنات وتخزينها في المركز وتوزيعها للسوق المحلي.


ويعد المركز أحد أكبر المراكز اللوجستية في المنطقة وتبلغ مساحته 97.000 متر مربع، ويحتوي على أرفف يبلغ ارتفاعها 50 مترًا تعمل آليًا بأحدث التقنيات لتخزين وترتيب البضائع، إضافة إلى 56 بوابة لاستقبال جميع أنواع الشاحنات، ومواقف مهيأة لاستقبال 180 شاحنة في وقت واحد لتسهيل عمليات التحميل والتنزيل.

ويقدم المركز اللوجيستي خدماته للشركات المحلية والعالمية، حيث تم إبرام شراكة استراتيجية لتخزين وتوزيع الأدوية مع الشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية "نوبكو"، وتخزين المنتجات الغذائية للشركات العالمية بالوادي الصناعي في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية.

وأفاد الرئيس التنفيذي لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية أحمد لنجاوي، أن مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بقطاعاتها الاستراتيجية أصبحت اليوم أحد مقومات التنمية الاقتصادية لرؤية المملكة 2030 الطموحة، عبر مساهمتها في دعم الصناعات الوطنية، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية النوعية.

بدوره، أوضح أمين عام هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة مهند هلال، أن بدء تشغيل مركز دعم لوجستي بهذا الحجم سيحقق فوائد عديدة للقطاع اللوجستي والصناعي بالمملكة، من خلال ما سيسهم به في خفض فترات الانتظار وترقية النقل والتخزين بمواصفات عالمية، إضافةً إلى نافذة تنظيمية واحدة توفرها هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، لتسهيل كافة الإجراءات الحكومية وتحفيز سهولة ممارسة الأعمال، وهو ما سيعزز من مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي وفق رؤية المملكة 2030.

يُذكر أن الوادي الصناعي بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية تمكن من جذب العديد من الشركات العالمية والوطنية الرائدة المستثمرة في قطاعات صناعية ولوجستية متعددة، بفضل المزايا التنافسية التي يقدمها للمستثمرين سواء البنية التحتية المتكاملة، أو الموقع الاستراتيجي واتصاله المباشر بميناء الملك عبدالله، فضلًا عن تواجد منطقة خاصة للغاز الطبيعي، ناهيك عن الحزمة الشاملة للمرافق والحلول السكنية التي توفرها كافة مستويات الدخل.
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