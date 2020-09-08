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الابتدائي مش هيحضر يومين| وزير التعليم: الجداول الدراسية مسئولية مدير المدرسة

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 02:28 م
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
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نورهان رأفت
أكد وزير التربية والتعليم ، الدكتور طارق شوقي ، أن نظام التعليم الجديد يشمل كافة المراحل ، وصولا للصف الثالث الابتدائي .

وأضاف الدكتور طارق شوقي ، خلال مؤتمر صحفي عقده ، اليوم ، بشأن ضوابط العام الدراسي الجديد ، أن هذا العام يشهد عددا هائلا من مصادر التعلم ، تم الاعداد لها ، وفقا لامكانيات الطلاب وحسب أعمارهم .


وأشار "شوقي" ، إلى أن الجدول النهائي لكل مدرسة ، سيكون مسؤولية الإدارة الخاصة بالمدرسة ، على أن تكون المدارس الفترة الواحد في المرحلة الابتدائية من الأحد للأربعاء ، والمدارس التي بها فترتين أيام سبت واثنين وأربعاء .

وأوضح "شوقي" ، أن الجدول سيضم تكليفات للطلاب في أثناء تواجدهم في البيت ، متابعا " مفيش حاجة أسمها الابتدائي هيحضر يومين " .

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