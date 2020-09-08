الفائز بأول مقعد بمجلس الشيوخ يدلي بصوته في جولة الإعادة بأسيوط

أدلي المهندس مجدي سليم الفائز بالجولة الأولي في انتخابات مجلس الشيوخ وأمين أمانة قسم ثان أسيوط بحزب مستقبل وطن بصوته الانتخابي في لجنته الانتخابية في جولة الإعادة.





وقال المهندس مجدي سليم عضو مجلس الشيوخ إنه علي الجميع المشاركة الايجابية في انتخابات مجلس الشيوخ فهو واجب وطني، موضحًا إن مجلس الشيوخ هو الشريك الرئيسي لمجلس النواب.





اقرأ أيضا :

















وأكد "سليم" إن لجان الاقتراع بمحافظة أسيوط تشهد إقبالًا خلال الساعات الأولي من بدء العملية الانتخابية في يومها الأول ونتوقع زيادة الاقبال خلال الساعات القادمة.

هذا وقام المهندس مجدي سليم بجولة تفقديه للمرور على لجان أمانة قسم ثان أسيوط يرافقه بعض أعضاء الأمانة لمتابعة سير العمل والتصويت في جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ.













وقال المهندس ياسر عمر آمين حزب مستقبل وطن بأسيوط أنه تم تجهيز غرفتي عمليات مركزية بالمحافظة وغرف عمليات فرعية بجميع المراكز والحدات الحزبية لمتابعة انتخابات بمجلس الشيوخ علي مستوي المحافظة ومتابعة العملية الإنتخابية منذ فتح اللجان وعلي مدار اليومين من خلال الوحدات الحزبية الموزعة علي مستوي مراكز وقري ونجوع المحافظة لتزليل كافة العقبات التي قد تواجه المواطنين أثناء عملية الاقتراع.













في نفس الوقت قامت مديرية أمن أسيوط بفرض طوقًا أمنيًا في محيط اللجان وبدء تنفيذ الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا مع التأكيد علي الناخبين بعد الدخول بدون إرتداء كمامات فيما قامت حملات تطهير لمقرات اللجان لضمان سلامة الناخبين.







