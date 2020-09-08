تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي.. وزيرة الصحة: إرسال 24 طن أدوية ومستلزمات طبية للسودان.. ووفد طبي يضم ٢٠ طبيبًا من مختلف التخصصات

وزيرة الصحة تتوجه إلى دولة السودان الشقيقة لدعم متضرري السيول

وزيرة الصحة تترأس وفدًا طبيًا في مختلف التخصصات لدعم منظومة الصحة في السودان خلال مواجهة أزمة السيول

وزيرة الصحة: إرسال 24 طن أدوية ومستلزمات طبية إغاثية لدولة السودان الشقيقة لمتضرري السيول











توجهت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، على رأس وفد طبي رفيع المستوى إلى دولة السودان الشقيقة، صباح اليوم الثلاثاء، لتقديم الدعم الطبي اللازم للدولة الشقيقة، لمساندتها في مواجهة السيول التي اجتاحت البلاد خلال الفترة الأخيرة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.









وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة تترأس وفدًا طبيًا يضم ٢٠ طبيبًا من مختلف التخصصات (باطنة، أطفال، مناطق حارة، طوارئ)، بالإضافة إلى فرق تمريض، وفنيين تمريض خدمات طارئة، مشيرًا إلى أنه سيكون في استقبال الوفد المصري بمطار الخرطوم، الدكتور أسامة عبد الرحيم، وزير الصحة السوداني.











وقال "مجاهد" إن الوفد يضم أيضًا فرق وقائية متخصصة في مكافحة الأوبئة، لرش مبيدات لمكافحة القوارض والبعوض في المناطق المتضررة من الفيضانات، لمنع انتشار الأمراض نتيجة ركود المياه في هذه المناطق، كما سيقوم الفريق الوقائي بتدريب الكوارد البشرية في السودان على رش المبيدات وكيفية مكافحة الحشرات الضارة، والتعامل الآمن مع المبيدات، مضيفًا أنه سيتم تقسيم الوفد الطبي إلى ٤ فرق وتوزيعهم بـ 4 مناطق مختلفة في محيط العاصمة السودانية الخرطوم، لتقديم الخدمات الطبية لمتضرري السيول، وسيستمر عملهم حتى انحسار السيول.









وذكر أنه سيتم خلال الزيارة عقد مباحثات ثنائية بين الجانب المصري والسوداني، لبحث احتياجات المنظومة الصحية في الدولة الشقيقة، لافتًا إلى أنه من المقرر أن تجري الوزيرة زيارة ميدانية لإحدى المناطق المتضررة من السيول في العاصمة الخرطوم للاطلاع على الأوضاع الصحية ومتابعة أعمال الفرق الطبية في هذه المنطقة.









وأضاف أنه تم إرسال شحنة من المساعدات الإغاثية، أمس الاثنين، إلى دولة السودان الشقيقة على متن طائرة عسكرية، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تبلغ 12 طنًا تشمل "الأدوية، والمحاليل طبية، والمستلزمات الجراحية"، لافتًا إلى إرسال شحنة أخرى اليوم، مرافقة للوفد الذي تترأسه الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وتشمل 12 طنًا من المساعدات الإغاثية لدعم متضرري السيول في الدولة الشقيقة.







