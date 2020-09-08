تشكيل لجنة الحكام.. العميد دجيش وجه جديد ووجيه أحمد رئيسا ومسؤول الفنية





كانت اللجنة الخماسية المؤقتة في إتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني أعلنت عن الإبقاء على وجيه احمد رئيسا للجنة الحكام عقب تقديم جمال الغندور استقالته من منصبه.





جاء تشكيل لجنة الحكام الجديد على النحو التالي..





وجيه أحمد رئيسا للجنة الحكام وايضا رئيسا للجنة الفنية والدكتور عزب حجاج مديرا للجنة.

فيما جاءت عضوية لجنة الحكام المعاونة ونظيرتها الفنية على النحو التالي.. جمال صدقي ومحمد فاروق وأيمن دجيش وفهيم عمر مجدى رزق وسيد مراد وحمدى القاضى ومهند دبا.





ويعتبر عميد الحكام أيمن دجيش الوجه الجديد فى اللجنة الرئيسية بالجبلاية حيث لم يسبق له الانضمام إلى اللجنة فيما تولى بقية الأعضاء عضوية لجنة الحكام العديد من المرات فى وقت سابق.





يذكر ان لجنة الحكام الرئيسية فى اتحاد الكرة برئاسة وجيه احمد عقدت اجتماعا أمس الاثنين فى مقر الجبلاية من أجل وضع خارطة الطريق لمنظومة التحكيم خلال الفترة القادمة.

اعتمدت اللجنة الخماسية المؤقتة في إتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني تشكيل لجنة الحكام الرئيسية فى الجبلاية واللجنة الفنية لإدارة شؤون التحكيم حتى نهاية الموسم الجارى.